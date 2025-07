Se state cercando un modo economico per aggiungere credito al vostro portafoglio PlayStation, oppure volete approfittare di un prezzo speciale su uno dei titoli più attesi per Nintendo Switch 2, le attuali promozioni CDKeys fanno al caso vostro. Per un periodo limitato, avete la possibilità di acquistare gift card PSN da 20€, 35€, 40€ e 50€ a un prezzo ridotto, utilizzando codici sconto durante il checkout.

Vedi le offerte su CDKeys

Gift card PSN, perché acquistarle?

Le gift card PlayStation Network sono la soluzione perfetta per acquistare giochi, abbonamenti e contenuti extra senza bisogno di inserire dati sensibili o utilizzare carte bancarie. In questo momento, su CDKeys è possibile ottenere una PSN card da 20€ a 17,29€ usando il codice P20.

Sono disponibili anche le versioni da 35€ a 29,99€ con il codice P35, da 40€ a 33,99€ con P40, e da 50€ a soli 43,49€ grazie al codice P50. Un’occasione ideale per fare scorta di credito digitale o per sorprendere un amico appassionato di videogiochi con un regalo utile e conveniente.

Donkey Kong Bananza, perché comprarlo?

Tra le proposte più interessanti di CDKeys troviamo anche Donkey Kong Bananza, la nuova avventura del celebre gorilla disponibile in esclusiva su Nintendo Switch 2. Il gioco, venduto a soli 63,49€ inserendo il codice promozionale DKB, offre un’esperienza colorata e frenetica, perfetta per gli amanti dei platform d’azione e per chi desidera riscoprire il fascino di uno dei personaggi più iconici della storia Nintendo.

Grazie ai codici sconto attivi e ai prezzi ribassati, le offerte presenti su CDKeys rappresentano un'opportunità vantaggiosa per chi vuole risparmiare sugli acquisti digitali senza rinunciare a contenuti di qualità. Che si tratti di ricaricare il proprio account PlayStation Store o di mettere le mani su una delle novità più interessanti per Switch 2, ora è il momento perfetto per approfittarne.

Vedi le offerte su CDKeys