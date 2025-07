Se siete appassionati di gaming portatile e cercate una soluzione potente e versatile, questa è un'occasione da non lasciarsi sfuggire. La nuova Lenovo Legion Go S, nella raffinata colorazione Glacier White, è disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 499€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo consigliato di 629€. Si tratta del minimo storico per questo prodotto, e l'offerta potrebbe non durare a lungo.

Lenovo Legion Go S, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa console da gaming portatile integra l'innovativo processore AMD Ryzen Z2 Go, basato su architettura Zen 3, con quattro core e otto thread per offrire prestazioni eccezionali in qualsiasi situazione. La componente grafica è affidata alla GPU AMD Radeon integrata, capace di gestire con fluidità anche i titoli più recenti, sfruttando una risoluzione nativa di 1.920x1.200 pixel su uno schermo IPS da 8 pollici, touch e con refresh rate variabile a 120Hz.

Il pannello offre una luminosità massima di 500 nit e una copertura sRGB al 100%, ideale per garantire colori vividi e realistici in ogni scenario. Il tutto è supportato da 16GB di RAM e un veloce SSD da 512GB, più che sufficienti per garantire una user experience fluida e reattiva anche su Windows 11 Home.

Dal punto di vista della costruzione, Lenovo punta su un design unibody ergonomico e antiscivolo, ideale per lunghe sessioni di gioco. I joystick a effetto Hall, il D-Pad pivot e i trigger regolabili completano un comparto di controllo preciso e personalizzabile. Non manca un sistema di raffreddamento avanzato con tecnologia Legion ColdFront, che mantiene basse le temperature anche sotto stress.

Con una batteria da 55,5 Whr e supporto alla ricarica rapida Rapid Charge Pro, la Legion Go S vi permette di restare sempre in partita. Il tasto Legion Space consente inoltre di accedere rapidamente a impostazioni e ottimizzazioni.

Oggi disponibile a soli 499€, Lenovo Legion Go S rappresenta una delle offerte più interessanti nel settore del gaming portatile. Se stavate aspettando il momento giusto per fare il salto, questo è decisamente il momento perfetto. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori console portatili per ulteriori consigli.

