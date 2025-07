Il mondo feudale del Giappone tornerà a espandersi nelle prossime settimane con una serie di aggiornamenti che promettono di rinnovare profondamente l'esperienza di gioco di Assassin's Creed Shadows.

Ubisoft ha delineato una tabella di marcia estiva che culminerà a settembre con il primo contenuto scaricabile della serie, dimostrando come la casa francese intenda mantenere vivo l'interesse per il suo ultimo capitolo ambientato nel periodo Sengoku (che trovate su Amazon). La strategia post-lancio si articola in tre fasi distinte, ciascuna pensata per rispondere alle richieste della community e ampliare le possibilità offerte dal titolo.

Il 29 luglio segnerà l'arrivo del primo importante aggiornamento, che porterà il limite massimo dei livelli da 60 a 80 unità.

Questa espansione non si limiterà a un semplice aumento numerico, ma introdurrà nuovi Ranghi di Conoscenza e abilità di Padronanza inedite che permetteranno ai giocatori di specializzare ulteriormente i propri personaggi. I Nascondigli, elemento centrale dell'esperienza di gioco, riceveranno anche loro un'importante iniezione di contenuti attraverso nuovi potenziamenti, inclusa la Forgia di Heiji.

Parallelamente, verrà lanciato il Progetto 3, che arricchirà il mondo di gioco con nuove risorse da raccogliere, file di dati inediti e ricompense esclusive a tema Animus. Gli sviluppatori hanno voluto rassicurare la community specificando che non esistono pressioni temporali: chi sta ancora completando i primi due progetti potrà continuare il proprio percorso o passare direttamente al nuovo contenuto secondo le proprie preferenze.

L'introduzione della modalità Nuova Partita Plus rappresenta forse la novità più attesa dai fan della serie. Questa funzionalità diventerà accessibile non appena i giocatori completeranno la missione finale della storia principale, offrendo due diverse opzioni di approccio.

La prima permette di rivivere completamente gli eventi cruciali della Guerra del Tensho nella regione di Iga, mentre la seconda consente di saltare direttamente al momento in cui Naoe eredita la proprietà del Nascondiglio.

Il sistema è stato progettato per bilanciare continuità e freschezza: mentre la progressione della storia, la bacheca degli obiettivi e le località scoperte verranno azzerate, il livello del personaggio, l'equipaggiamento acquisito, i punti abilità, il Rango di Conoscenza e i progressi del Nascondiglio rimarranno intatti. Gli sviluppatori hanno inoltre garantito che i tutorial introduttivi non interferiranno con l'esperienza della seconda partita.

L'inizio di settembre vedrà l'arrivo di un secondo aggiornamento focalizzato sui miglioramenti della qualità della vita. Tra le novità più significative spicca la possibilità di saltare direttamente all'alba o al tramonto, eliminando l'attesa per specifici momenti della giornata. La mappa del mondo si scoprirà automaticamente dopo aver completato la sincronizzazione dei punti panoramici in ogni regione, semplificando l'esplorazione.

La Forgia riceverà un ulteriore livello di potenziamento che permetterà di raggiungere le rarità Mitica (da Epica) e Artefatto (da Leggendaria) per l'equipaggiamento. I giocatori PC potranno inoltre beneficiare di un frame rate senza limiti durante le sequenze cinematografiche, accompagnato da correzioni di bug e miglioramenti di stabilità generale.

Il 16 settembre rappresenterà il culmine di questa roadmap estiva con il lancio di Claws of Awaji, la prima espansione di Assassin's Creed Shadows. Chi ha preordinato il gioco potrà accedere gratuitamente a questo contenuto aggiuntivo, mentre maggiori dettagli verranno rivelati durante una sessione di domande e risposte su Reddit programmata per il 12 agosto.

L'espansione promette di ampliare ulteriormente l'universo narrativo del titolo, offrendo nuove zone da esplorare e storie inedite ambientate nel Giappone feudale.

Questa strategia di contenuti post-lancio dimostra l'impegno di Ubisoft nel mantenere attiva la community di Assassin's Creed Shadows, combinando miglioramenti tecnici e nuovi contenuti narrativi in un pacchetto che dovrebbe soddisfare sia i newcomer che i veterani della serie.