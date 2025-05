Elden Ring Nightreign Deluxe Edition: l'oscurità ti chiama a un PREZZO IMPERDIBILE!

Preparatevi a tornare nell'Interregno: Elden Ring Nightreign Deluxe Edition è già disponibile in preorder su Instant Gaming a soli 42,79€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo consigliato di 55€. Un'opportunità da cogliere al volo per tutti gli appassionati della saga targata FromSoftware, che si apprestano a vivere un'avventura completamente nuova ambientata nello stesso universo narrativo.

Elden Ring Nightreign Deluxe Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Elden Ring Nightreign non è un semplice DLC, ma un'espansione standalone che reimmagina i paradigmi del gioco originale, introducendo meccaniche rinnovate, nuovi protagonisti e una struttura di gioco dal design dinamico. In questa edizione Deluxe, disponibile in versione digitale, riceverete il gioco completo, il DLC, un artbook digitale e una mini colonna sonora, per un'esperienza immersiva e ricca di contenuti esclusivi. Inoltre, prenotando subito otterrete anche un gesto bonus, perfetto per personalizzare il vostro stile all'interno del gioco.

La data di uscita è fissata per il 30 maggio, ma potete già assicurarvi la vostra copia a un prezzo ridotto grazie a questa promozione su Instant Gaming. Un'ottima notizia per chi non vede l'ora di esplorare nuovi orizzonti oscuri in compagnia di altri avventurieri. La nuova modalità cooperativa fino a tre giocatori vi permetterà di affrontare insieme i pericoli che si celano nella notte, in un mondo di gioco che cambia a ogni sessione.

Ogni eroe in Elden Ring Nightreign è dotato di abilità uniche e di uno stile personale, ma è lavorando in sinergia che le loro capacità brillano davvero. Preparatevi a sfidare una minaccia ambientale senza precedenti, affrontare boss notturni colossali e scoprire nuovi segreti dell'Interregno in un contesto narrativo e ludico completamente rinnovato.

Con Elden Ring Nightreign Deluxe Edition a soli 42,79€, avete l'occasione di vivere un capitolo inedito di una delle saghe più apprezzate degli ultimi anni, arricchendo la vostra collezione digitale con contenuti di alto valore. Non lasciatevela sfuggire.

