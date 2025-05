Elden Ring Nightreign è vicino e mostra di che pasta è fatto

Dopo il primo annuncio e una serie di dettagli diffusi col contagocce, FromSoftware e Bandai Namco hanno finalmente pubblicato un trailer panoramico dedicato a Elden Ring: Nightreign, il primo grande spin-off aggiuntivo del capolavoro dark fantasy.

Il video, disponibile poco sotto, si concentra su ambientazione, narrazione e gameplay, offrendo una visione più ampia del mondo che ci attende.

Ambientato in una dimensione alternativa nata in seguito alla Guerra della Frattura, Nightreign ci trascina in una nuova interpretazione dell'Interregno del gioco originale (che trovate su Amazon).

Il DLC propone un approccio più diretto e strutturato: questa volta controlleremo personaggi predefiniti, ognuno con abilità e storie uniche, affrontando nemici, boss e sfide sia in solitaria che in cooperativa con altri due giocatori.

Il trailer illustra le nuove minacce che incombono sul mondo e il motivo per cui questi guerrieri decidono di unirsi contro un destino apparentemente senza speranza. La narrazione sembra seguire una linea più personale, con enfasi sulle dinamiche tra i personaggi e il loro passato.

Dopo Shadow of the Erdtree, Nightreign sembra voler cambiare marcia, introducendo una struttura narrativa e ludica più guidata ma altrettanto affascinante.

L’idea di affrontare le Terre di Mezzo con personaggi fissi (tra cui anche quelli rivelati di recente) ricorda quasi un soulslike con elementi da action RPG classico. Una scelta coraggiosa che potrebbe aprire una nuova fase per il mondo di Elden Ring. Speriamo solo ne valga la pena, ma a breve lo sapremo.

Elden Ring: Nightreign uscirà il 30 maggio 2025 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Le prenotazioni sono già aperte per tutte le piattaforme. Avete già visto i requisiti minimi e raccomandati della versione per personal computer?

Ma non solo: a questo indirizzo trovate tutto quello che sappiamo sull'imminente Elden Ring Nightreign, il nuovo titolo votato soprattutto al multiplayer di FromSoftware.