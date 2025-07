Settimana dopo settimana, l’Epic Games Store continua a sorprendere i suoi utenti con nuovi giochi gratuiti, e anche stavolta non fa eccezione.

A partire dal 31 luglio e fino al 7 agosto, gli utenti dello store di Epic potranno infatti riscattare gratuitamente due nuovi titoli: Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action e Pilgrims, due esperienze molto diverse tra loro ma entrambe accomunate da una forte personalità artistica.

Partiamo da Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action, un curioso RPG a turni ambientato in un universo cyberpunk distopico dove la musica è proibita. Sviluppato da Moonana, il gioco fonde elementi di gameplay tattico con sezioni d’esplorazione e un’estetica pixel art dai colori sgargianti.

Nei panni di BPM, una cantante ribelle intenzionata a rovesciare il sistema, il giocatore dovrà affrontare una serie di battaglie strategiche, arricchite da un sistema di combattimento a turni ispirato ai classici giapponesi.

A completare l’offerta gratuita c’è Pilgrims, una piccola perla firmata Amanita Design, gli autori di Machinarium e Samorost. Il titolo è un’avventura interattiva completamente illustrata a mano, in cui il giocatore accompagna un gruppo di viaggiatori in un viaggio surreale e ricco di humor.

Il gameplay si basa sull’utilizzo di carte rappresentanti oggetti, personaggi e azioni, dando vita a situazioni spesso bizzarre e inaspettate. L’approccio non lineare e l’estetica fiabesca fanno di Pilgrims un’esperienza unica, ideale per chi cerca qualcosa di diverso rispetto alle solite produzioni.

Come sempre, per riscattare i giochi è sufficiente avere un account Epic gratuito: una volta aggiunti alla propria libreria, resteranno per sempre. Un’offerta interessante, che conferma la volontà di Epic di puntare su titoli indipendenti di qualità per tenere vivo l’interesse della sua utenza anche nei mesi estivi.

Come sempre vi ricordo che per rimanere aggiornati su tutte le prossime offerte e scoprire l’elenco completo dei giochi già regalati, potete consultare la nostra pagina dedicata sempre aggiornata.

Infine, potete supportare il nostro lavoro acquistando i vostri giochi preferiti su Amazon tramite i nostri link affiliati, senza costi aggiuntivi.