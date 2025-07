Nel mondo di Super Mario, tra salti acrobatici e regni incantati, la relazione tra Mario e la Principessa Peach è da sempre al centro della curiosità dei fan. Tra rapimenti da parte di Bowser e missioni eroiche per salvarla, in molti si sono chiesti quale sia la vera natura del rapporto tra i due personaggi simbolo della saga.

Ora, una nuova dichiarazione ufficiale da parte di Nintendo getta nuova luce sulla questione.

Attraverso l'app Nintendo Today, la compagnia giapponese ha confermato che la Principessa Peach e Mario sono buoni amici e si aiutano a vicenda ogni volta che possono.

Nessun riferimento a storie romantiche, amori segreti o legami sentimentali: la relazione viene definita semplicemente come una profonda amicizia basata sulla reciproca collaborazione.

La dichiarazione, sebbene breve, ha già acceso il dibattito nella community, che da decenni alimenta speculazioni sul legame tra i due protagonisti. Dal debutto del primo Super Mario Bros. nel 1985, la dinamica "eroe salva principessa" ha lasciato spazio a mille interpretazioni, alcune più giocose, altre più profonde.

Eppure, Nintendo continua a mantenere una linea molto sobria e sfumata su qualsiasi implicazione sentimentale tra i due.

Negli ultimi anni, soprattutto grazie a titoli come Super Princess Peach e Princess Peach: Showtime! (che trovate su Amazon), la casa di Kyoto ha lavorato per offrire un’immagine più autonoma e indipendente della principessa, trasformandola in un’eroina a tutti gli effetti, capace di agire e combattere per conto proprio.

In questo contesto, la definizione di "buoni amici" sembra sposarsi perfettamente con il desiderio di Nintendo di valorizzare Peach come personaggio attivo e determinato, non più (solo) come damigella in pericolo.

Non è la prima volta che la compagnia si esprime in modo cauto sulle relazioni tra i suoi personaggi più iconici. Anche nel caso di Link e Zelda, ad esempio, Nintendo ha sempre evitato di canonizzare storie d'amore esplicite, preferendo lasciare spazio all’interpretazione dei giocatori (aspettando la loro versione live-action).

Per ora, dunque, Peach e Mario rimangono “buoni amici” – un legame che, in fin dei conti, ha resistito a ogni tipo di minaccia. Un'amicizia che, a quanto pare, è più solida che mai.