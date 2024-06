Uno State of Play positivo o no? Ecco il parere dei giocatori

L'appuntamento con State of Play di qualche giorno fa si è rivelato piuttosto divisivo: molti si aspettavano qualche annuncio più succoso da parte di Sony, mentre altri erano interessati ai giochi mostrati ma non sono stati entusiasti di Concord (che è stato, anzi, piuttosto criticato). Infine, altri giocatori hanno invece apprezzato i giochi mostrati, come Monster Hunter Wilds, God of War: Ragnarok su PC, la data di Silent Hill 2 e Astro Bot.

Abbiamo quindi deciso di chiedere a voi lettori di dare un voto allo streaming di casa PlayStation, con valutazioni che andavano dall'8 in su al 4 secco, per i più delusi.

Il sondaggio, che ha raccolto un buon numero di voti nonostante sia durato solo poche ore, ci conferma che in generale lo State of Play è stato accolto in modo piuttosto tiepido.

Entusiasmo o indifferenza per State of Play?

Dando un'occhiata ai vostri voti arrivati nel sondaggio, sono stati così ripartiti, con i voti espressi in decimi:

Per il 33% dei votanti lo show è stato da 5;

dei votanti lo show è stato da 5; Per il 29% dei votanti è stato da 4;

dei votanti è stato da 4; Per il 24% dei votanti è stato da 6;

dei votanti è stato da 6; Per il 10% dei votanti è stato da 7;

dei votanti è stato da 7; Per il 4% dei votanti è stato da 8 in su.

Nel complesso, quindi, solo il 14% ha un'impressione molto positiva, dal 7 in su. Chi lo ritiene comunque sopra la sufficienza (6, 7 o 8 in pagella) è stato invece il 38% dei votanti, mentre ben il 62% ritiene che lo State of Play sia stato sotto la sufficienza, anche se i voti sono leggermente più orientati verso il 5 che verso il 4.

Ci confermate, quindi, un generale freddezza nei confronti di questo State of Play (che ci avete espresso anche nel sondaggio simile aperto sul nostro canale YouTube, dove però ha predominato il 6), complice anche il fatto che molti non vedano con entusiasmo il tentativo di PlayStation di concentrarsi di più su giochi live service in futuro, il cui pubblico non è necessariamente sovrapponibile a chi ama le grandi esclusive single player dei PlayStation Studios.

L'estate proporrà comunque numerose altre conferenze su cui concentrarsi, e magari ci saranno novità anche da Sony: consultate il calendario della Summer Game Fest per saperne di più.