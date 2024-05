Silent Hill 2 Remake ha finalmente una data di uscita!

Da tempo i fan erano in attesa di venire a conoscenza della data di uscita di Silent Hill 2 Remake di Bloober Team, e a quanto pare è arrivato il momento di scoprirla.

La serie horror Konami, che potete recuperare su Amazon in una collection contenente secondo e terzo capitolo in HD, come saprete tornerà con il rifacimento del secondo episodio.

La release nel 2024 era comunque stata suggerita da un trailer pubblicato diversi mesi fa da Sony.

Ora, però, ci siamo: Silent Hill 2 Remake sarà infatti disponibile su console PS5 a a partire dal prossimo 8 ottobre 2024.

Poco sopra, trovate il nuovo trailer, che tra le altre cose mostra il "nuovo" look del protagonista James Sunderland, riveduto e corretto rispetto ai vecchi filmati promozionali.

Poco sotto, la descrizione ufficiale:

Dopo aver ricevuto una lettera dalla moglie defunta, James si reca nel luogo in cui hanno condiviso tanti ricordi, nella speranza di rivederla ancora una volta: Silent Hill. Lì, in riva al lago, trova una donna che le assomiglia in modo inquietante... “Il mio nome... è Maria”, sorride la donna. Il suo viso, la sua voce... È proprio come lei. Sperimentate una lezione di survival horror psicologico, acclamato come il migliore della serie, sull'hardware più recente, con immagini agghiaccianti e suoni viscerali.

In basso, un lungo video gameplay di circa 15 minuti mostrato durante la Silent Hill Transmission, che ha fatto subito seguito a State of Play:

Restando in tema, ricordiamo anche che he altri remake dedicati alla serie horror di Konami potrebbero essere in lavorazione.

Ma non è tutto: il parco divertimenti Lakeside di Silent Hill 3 è stato di recente trasformato di nuovo grazie alla potenza dell'Unreal Engine 5 e per merito della bravura di un artista: dategli un'occhiata prima di subito.

Infine, vediamo da vicino tutte le novità dello State of Play del 30/31 maggio 2024, dedicato alle novità dal mondo di PS5 e dei suoi prossimi giochi in arrivo.