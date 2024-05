[SONDAGGIO] Com'è stato per te lo State of Play?

Dopo mesi in cui si inseguivano le indiscrezioni sull'arrivo di un nuovo appuntamento con Sony, la compagnia giapponese non ha annunciato un PlayStation Showcase ma un più raccolto State of Play, dove hanno trovato spazio alcuni aggiornamenti sui titoli in arrivo su PS5 (e su PC).

Come vi abbiamo riferito nel nostro riepilogo completo dell'evento, a prendersi ampio spazio è stato soprattutto Concord: si tratta del prossimo live service della compagnia, firmato da Firewalk Studios e in arrivo ad agosto su PS5 e PC.

Dai PlayStation Studios, però, sono arrivati anche la conferma di God of War: Ragnarok su PC (dove sbarcherà a settembre) e di Astro Bot, platform (questa volta full-size) che costruisce su quanto di davvero buono e irresistibile aveva fatto Team Asobi con Astro's Playroom, titolo che fece da tech demo di PS5 al lancio.

A queste novità si sono affiancati alcuni aggiornamenti, come un nuovo video di Monster Hunter Wilds e la data di Silent Hill 2, oltre a uno sguardo a Path of Exile 2 e ad alcuni annunci. Come detto, trovate tutte le informazioni nel riepilogo completo che abbiamo curato.

Posto, quindi, che i giochi che si sono susseguiti sul palco virtuale sono stati diversi – con PlayStation VR 2 ancora una volta citato quasi timidamente in un piccolo intervallo – com'è stato secondo voi questo State of Play? Fatecelo sapere votando nel sondaggio!