God of War, il ritorno di Kratos è ufficiale su PC

God of War Ragnarok è ufficialmente il prossimo gioco PlayStation a sbarcare anche su PC, come confermato nel corso dello State of Play di stasera.

Il sequel del classico uscito nel 2018 (che trovate anche ) ha chiuso la saga del Dio della Guerra.

In attesa del prossimo God of War - che molti sperano sia ambientato tra le piramidi d'Egitto, è arrivata la conferma della versione PC di Ragnarok.

Già alcune settimane fa un report affermava che Ragnarok sarebbe sbarcato anche su personal computer e così sarà.

Il gioco uscirà il 19 settembre e includerà il DLC Valhalla. Poco sotto, il trailer mostrato allo State of Play.

L’epica conclusione del viaggio di Kratos e Atreus nella saga norrena avrà framerate sbloccati e l’opzione di una vera risoluzione 4K.

La completa integrazione con NVIDIA RTX Deep Learning Super Sampling (DLSS), AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) e Intel XeSS (Xe Super Sampling) vi consentiranno di aumentare le impostazioni della grafica e le risoluzioni. Anche lo schermo ultra-widescreen è supportato.

Questo segna la seconda volta che Kratos e suo figlio Atreus approdano sulla piattaforma PC, dopo l'ingresso del primo God of War (2018), che ricordiamo essere uno dei primi port su PC da parte di Sony.

Ricordiamo anche di recente è toccato anche a Ghost of Tsushima Director's Cut per PC, nella cui recensione vi abbiamo spiegato che «è lo stesso – ottimo – action open world che abbiamo giocato ormai diversi anni fa, proposto qui nella sua forma migliore».

Restando in argomento, secondo l'affidabile Nick Baker di Xbox Era, i primi tre capitoli storici di God of War torneranno in una nuova versione su PlayStation 5, sebbene al momento manchino le conferme del caso.

Ma non solo: se volete sapere quali sono i capitoli della saga di Kratos migliori di sempre, date un'occhiata alla nostra classifica.