Il gioco di lancio di PS5 più amato ha finalmente un sequel

Durante lo State of Play di stanotte, c'è stato spazio per il gradito ritorno di Astro Bot.

Ricordiamo che il buffo personaggio è diventato un piccolo cult con Astro’s Playroom, incluso gratuitamente al lancio di PS5 (la trovate su Amazon).

Advertisement

«Dal momento del lancio di PlayStation 5 e di Astro’s Playroom, abbiamo ricevuto moltissimi commenti toccanti su quanto il gioco fosse coinvolgente, su come utilizzasse il controller wireless DualSense in modo divertente e su come rendesse omaggio ai 25 anni di storia di PlayStation. Dal profondo dei nostri cuori robotici, grazie mille per il vostro sostegno», spiega Nicolas Doucet di Asobi.

«In questo nuovissimo gioco, esplorerete 6 galassie e oltre 80 livelli alla ricerca dell’equipaggio disperso di Astro. Reggetevi forte al vostro Dual Speeder e lanciatevi su ogni pianeta, ciascuno unico nel suo genere, da foreste lussureggianti, spiagge sabbiose, vulcani bollenti a luoghi più sorprendenti come una gigantesca clessidra o la chioma di un albero canterino!»

E ancora: «Abbiamo anche moltiplicato il numero dei cattivi con oltre 70 nuovi tipi, tra cui boss più imponenti alla fine di ogni galassia. Una menzione speciale va alla letale regina dei cobra Lady Venomara, che appare nel trailer e vi aspetta nella sua tana dorata.»

Ma non è tutto: «durante questa epica avventura, Astro ritroverà molti amici dell’universo PlayStation. Il trailer ne mostra solo alcuni, ma noi puntiamo molto sul cast e speriamo di deliziare tutti i fan di PlayStation là fuori. E chissà, forse questa volta questi personaggi avranno un ruolo ancora più importante nel salvare la situazione? (occhiolino).»

Purtroppo, però, questa volta il gioco non sarà rilasciato gratuitamente. Se ne varrà comunque la pena lo scopriremo il prossimo 6 settembre, data di uscita di Astro Bot.

Nel mentre vediamo tutte le novità e i trailer dallo State of Play del 30 maggio, dove hanno trovato spazio videogiochi per PS5 e per PlayStation VR2.