Concord, il nuovo sparatutto PS5 svela il gameplay e la data d'uscita

L'ultimo State of Play non è stato un evento particolarmente carico di annunci "bomba", ma è stata comunque un'occasione di poter scoprire più da vicino il gameplay di alcuni dei videogiochi più attesi dei prossimi mesi dai fan PlayStation.

Tra questi vi sono anche alcune produzioni di casa PlayStation Studios: insieme all'interessantissimo Astro Bot è stato infatti svelato anche il primo trailer gameplay in-engine di Concord, nuovo FPS multiplayer sviluppato da Firewalk.

Il titolo venne mostrato per la prima volta con un semplice trailer in computer grafica, ma grazie al nuovo trailer dello State of Play, che vi allegheremo qui di seguito, possiamo farci un'idea più precisa del gameplay:

Si trata di uno sparatutto in prima persona con battaglie 5vs5, con un focus sui personaggi e un'ambientazione che unisce lo stile degli anime ai western spaziali (via PlayStation Blog).

Gli autori hanno anche voluto mostrarci più da vicino le interazioni tra i personaggi con un nuovo trailer cinematografico, che vi riproporremo qui di seguito:

L'impressione è che Firewalk abbia cercato di catturare le stesse atmosfere viste in produzioni come Marvel's Guardians of the Galaxy (lo trovate su Amazon), a giudicare dal look dei personaggi e dal loro status di "canaglie" spaziali, cercando allo stesso tempo di realizzare un service game che possa intrattenere a lungo i giocatori.

L'obiettivo è infatti inevitabilmente quello di provare a catturare lo stesso interesse avuto da Helldivers 2: la strategia sarà dunque simile alla produzione di Arrowhead, dato che Concord sarà disponibile per l'acquisto dal 23 agosto 2024 sia su PS5 che su PC.

Una mossa che era già stata anticipata nelle scorse ore da Hermen Hulst, che ha confermato che solo i giochi single player non usciranno mai in contemporanea su entrambe le piattaforme.

Prima del lancio ufficiale sarà disponibile una closed beta dedicata: al momento non abbiamo molti dettagli al riguardo, ma sappiamo che dovrebbe essere lanciata il prossimo luglio.

Ricordiamo ovviamente che Concord è stato solo uno dei tanti giochi svelati durante lo State of Play: se vi foste persi l'evento, vi lasciamo al nostro recap dedicato con tutti gli annunci e i trailer.