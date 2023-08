Tanti SSD, microSD e Hard Disk in offerta in occasione dell'Amazon Gaming Week!

In occasione della Amazon Gaming Week, il gigante dell'e-commerce ha lanciato una promozione eccezionale inerente ai prodotti di memoria e archiviazione. Infatti, potete trovare tantissimi SSD, microSD e HDD che potete usare non solo per il vostro PC, ma anche per PS5, Xbox Series X o Nintendo Switch.

In particolare, tra i tanti prodotti in sconto, trovate la microSD SanDisk ufficiale da 256GB per Nintendo Switch. La microSD SanDisk ufficiale per Nintendo Switch da 256 GB vi permetterà di godere di un'esperienza di gioco migliore, eliminando la preoccupazione dello spazio limitato sulla vostra console. Il design accattivante della microSD SanDisk ufficiale per Nintendo Switch da 256 GB si distingue per il suo vivace colore giallo e la simpatica stella che la decora. Tuttavia, non è solo l'aspetto estetico a renderla un'ottima scelta: con velocità di lettura e scrittura massime, rispettivamente, di 100MB/s e 90MB/s, il caricamento e il salvataggio dei dati avverranno in modo rapido e efficiente.

Molto interessante anche l'SSD esterno WD_BLACK P40 1TB, che offre velocità fino a 2.000MB/s e si collega ai vostri dispositivi tramite porta USB-C. È compatibile con console Playstation e Xbox, oltre che con PC e Mac, permettendovi di portare con voi i vostri dati ovunque desideriate.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.