SSD Gaming WD Black, ideale per Xbox, PS5 e PC, oggi a meno di 100€! 29% di sconto!

In occasione della Amazon Gaming Week, il gigante dell'e-commerce ha lanciato una promozione eccezionale inerente all'SSD esterno WD_BLACK D30 1TB. Infatti, il prodotto è attualmente disponibile su Amazon al prezzo incredibilmente vantaggioso di soli 99,99€, con un notevole sconto del 29% rispetto al prezzo consigliato di 164,99€.

L'SSD WD_BLACK D30 da 1TB è una soluzione di archiviazione esterna che punta a soddisfare le esigenze dei gamer e di chi necessita, più in generale, di un dispositivo molto veloce per l'editing multimediale. Dotato di una velocità di lettura e scrittura che arriva fino a 900 MB/s, WD_BLACK D30 assicura tempi di caricamento minimi e un accesso ai dati estremamente rapido.

Per i gamer, questa unità rappresenta un'opzione eccellente, particolarmente se utilizzate console di nuova generazione come Xbox Series X|S e la PlayStation 5. L'alta velocità e la riduzione della latenza offrono un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente, ma non sono solo i gamer a poter beneficiare di questo prodotto. Anche i professionisti che lavorano con file multimediali di grandi dimensioni, come video in 4K, troveranno nel WD_BLACK D30 un compagno affidabile e veloce per il loro flusso di lavoro.

Oltre alla sua applicabilità nel gaming, l'SSD WD_BLACK D30 è versatile e compatibile anche con i PC, rendendolo un'opzione valida per un pubblico più ampio. Segnaliamo, inoltre, che è compreso nel prezzo troverete anche un abbonamento di 1 mese per Xbox Game Pass Ultimate.

Leggi anche SSD per il gaming | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.