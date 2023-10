Sottocosto MediaWorld: tanti prodotti tech in sconto fino a mezzanotte!

La famosa catena di elettronica Mediaworld ha lanciato una super promozione chiamata "Sottocosto", offrendo sconti incredibili sui migliori prodotti tecnologici. Ma occhio, , quindi sbrigatevi ad acquistare quello che vi serve al prezzo che desiderate.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Samsung QE55S90C, una tra le migliori TV gaming, che attualmente potete portarvi a casa , rispetto agli usuali 2.199,99€ di listino, con uno sconto del 36,68%.

Samsung QW55S90C, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV SAMSUNG QE55S90C, parte della Serie S90C, rappresenta un'eccellenza nel panorama dei televisori OLED 4K equipaggiati con un pannello da 55". Questo modello è particolarmente indicato per chi non vuole scendere a compromessi in termini di qualità visiva e sonora, data la sua dotazione con tecnologie come Dolby Atmos.

Grazie alle sue funzionalità smart e l'integrazione sia con Alexa che con Google Assistant, questa TV è anche ideale per coloro che desiderano un centro di intrattenimento completo e facilmente controllabile attraverso comandi vocali. L'accento sulla compatibilità perfetta per il gaming suggerisce che gli appassionati di videogiochi potrebbero trarre grande beneficio dalla fluidità e dai dettagli dell'immagine.

