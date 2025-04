Senza pagare, il pulsante C di Nintendo Switch 2 è inutile

Nintendo Switch 2 introduce il pulsante C nei nuovi Joy-Con, che sarà collegato all'utilizzo della funzionalità GameChat. E fino a qui, ci siamo.

L'applicazione proprietaria di comunicazione simile a Discord per Switch 2 permetterà ai giocatori di chattare con gli amici sia in modalità portatile che con console collegata al televisore, utilizzando il microfono integrato e condividendo il proprio gameplay in streaming.

È previsto anche un accessorio opzionale: una videocamera acquistabile separatamente che consentirà di sovrapporre la propria immagine durante lo streaming o semplicemente chattare faccia a faccia con altri utenti, in modo analogo a quanto già avviene su PC con Discord.

Nintendo ci punta molto, per altro, arrivando a creare degli accessori dedicati alla camera di Switch 2 (che però sembrano avere problemi importanti).

Il funzionamento di GameChat, attraverso il pusante C dei Joy-Con di Nintendo Switch 2, è stato spiegato in maniera non troppo dettagliata da Bill Trinen, vicepresidente dell'esperienza prodotto e giocatore di Nintendo (tramite Polygon).

Trinen ha spiegato che GameChat sarà disponibile gratuitamente solo fino al 31 marzo 2026. Dopo tale data, l'accesso alla funzionalità, attivabile dal citato pulsante C, richiederà necessariamente un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online.

Poco male, perché il pulsante C sarà sicuramente utilizzato per tantissime altre cose all'interno di Nintendo Switch 2, giusto? Non è esattamente così.

Cosa succede premendo il pulsante C senza Nintendo Switch Online? Ecco la risposta di Trinen:

«Si potrà ottenere informazioni sull'abbonamento NSO e avere un'idea di alcune funzionalità.»

Ricapitolando: gli utenti che non pagheranno l'abbonamento annuale a Nintendo Switch Online si ritroveranno con un pulsante fisico sulla console che non svolgerà alcuna funzione concreta, se non quella di ricordare loro che potrebbero accedere al servizio.

Nintendo Switch 2 ha tante potenzialità, sebbene gli analisti abbiano rivisto al ribasso le sue possibili performance, ma con queste scelte sta facendo di tutto per attirare le ire di giocatori.

Speriamo che, con il tempo, gli sviluppatori troveranno almeno un modo alternativo di utilizzarlo come avevo ipotizzato.