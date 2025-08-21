Da oggi 21 agosto, dalle 17, e fino al 28 agosto, su Epic Games Store sono gratis due titoli particolari e molto apprezzati dagli amanti delle esperienze fuori dagli schemi.

Il primo è Kamaeru, gestionale rilassante a tema natura ed ecosistemi, in cui ti prendi cura di zone umide popolandole di rane e specie locali. L’obiettivo è la rigenerazione ambientale attraverso coltivazione, pianificazione e una gestione attenta delle risorse. Il messaggio è apertamente ecologista, con un ritmo contemplativo che premia osservazione e piccoli progressi.

Il secondo è Strange Horticulture, avventura enigmatica incentrata su una bottega di piante misteriose. Nei panni del proprietario, identifichi erbe dalle proprietà arcane, servi una clientela ambigua e segui indizi per sciogliere i misteri locali. Atmosfere tra il gotico e il surreale, con scelte che influenzano la narrazione e enigmi che si compongono pezzo dopo pezzo.

I giochi sono riscattabili gratis su Epic Games Store dalle 17:00 di oggi, 21 agosto, fino alle 23:59 del 28 agosto (orario locale del negozio). Una volta aggiunti alla libreria, rimangono tuoi per sempre.

Come riscattare i giochi su Epic Games Store

vai su Epic Games Store qui via browser o apri il launcher epic sul tuo pc accedi con il tuo account epic (o creane uno gratuito) dalla home, entra nella sezione gratis della settimana o cerca Kamaeru e Strange Horticulture apri la pagina del gioco e premi ottieni o riscatta conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione troverai il titolo nella tua libreria; clicca installa per scaricarlo e giocare

Insomma, settimana interessante per chi cerca esperienze alternative: il respiro green di Kamaeru e il fascino investigativo di Strange Horticulture offrono due percorsi diversi ma ugualmente intriganti, entrambi a costo zero per un tempo limitato.

Se infine volete supportare il nostro lavoro e continuare a leggere articoli come questo, potete acquistare i vostri giochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.