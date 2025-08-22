Avatar di Vud 9
0
" Il gameplay rimane inchiodato alle meccaniche di vent’anni fa, e questo è tanto un pregio quanto un limite. Delta non tenta di reinventare la ruota: niente telecamere libere.. " Ma scusami non c'è la modalità moderna? con telecamera libera personaggio da dietro ecc? XD e poi non ho capito le critiche alla parte del guizzo creativo di kojima cioè? Il gioco è quello , ci sono pochissimi cambiamenti giustamente perchè altrimenti la gente sarebbe scesa in strada con i forconi. Queste produzioni devo preservare e basta , rendere un gioco vecchio ancora fruibile dalle nuove generazioni. Comunque i miglioramenti all impianto di gioco , movimenti , fluidità , animazioni ne è strapieno . miglioramenti all ui , al cambio camo e alla cura delle ferite. Se uno vuole può comunque giocare alla modalità classica, dall alto con la palette dell era ps2. Un metal gear senza kojima si sente? e dove? questo è di kojima . Bho ho trovato la recensione molto poco a fuoco, quasi contraddittoria a tratti.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Vud 9
0
" Il gameplay rimane inchiodato alle meccaniche di vent’anni fa, e questo è tanto un pregio quanto un limite. Delta non tenta di reinventare la ruota: niente telecamere libere.. " Ma scusami non c'è la modalità moderna? con telecamera libera personaggio da dietro ecc? XD e poi non ho capito le critiche alla parte del guizzo creativo di kojima cioè? Il gioco è quello , ci sono pochissimi cambiamenti giustamente perchè altrimenti la gente sarebbe scesa in strada con i forconi. Queste produzioni devo preservare e basta , rendere un gioco vecchio ancora fruibile dalle nuove generazioni. Comunque i miglioramenti all impianto di gioco , movimenti , fluidità , animazioni ne è strapieno . miglioramenti all ui , al cambio camo e alla cura delle ferite. Se uno vuole può comunque giocare alla modalità classica, dall alto con la palette dell era ps2. Un metal gear senza kojima si sente? e dove? questo è di kojima . Bho ho trovato la recensione molto poco a fuoco, quasi contraddittoria a tratti.
e poi scusami se insisto ma " I movimenti di Snake non hanno la fluidità che un pubblico moderno si aspetta, le hitbox non sempre convincono, e certe animazioni, pur aggiornate, sembrano rimaste ancorate a un’epoca diversa. " che versione hai giocato? ti sei accorto che c'è la modalità moderna? wtf?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.