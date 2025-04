Le cartucce di Switch 2 potrebbero creare problemi per i giochi di terze parti

Nintendo Switch 2 non renderà affatto la vita facile a chi ama collezionare i giochi fisici: pare infatti che le nuove cartucce avranno un peso massimo limitato che potrebbe creare seri problemi per l'ottimizzazione dei titoli di terze parti.

Sappiamo già che Nintendo ha dimostrato come sempre di saper ottimizzare al meglio i propri titoli, come dimostrato dal peso ufficiale di Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, ma capita spesso che i videogiochi prodotti da sviluppatori di terze parti risultino molto più impegnativi e pesanti.

Ma le cartucce non saranno particolarmente permissive: la conferma ufficiale è arrivata dal community manager di CD Projekt che durante una sessione di prova in anteprima di Cyberpunk 2077 su Switch 2 ha confermato che il nuovo supporto non andrà oltre i 64GB (via My Nintendo News).

Nel caso dell'edizione Switch 2 di Cyberpunk 2077, CD Projekt ha confermato di aver voluto sfruttare questo formato per fare in modo che tutto il gioco fosse giocabile tramite la cartuccia e senza download esterni, ma questo limite potrebbe spiegare il perché dell'introduzione delle cosiddette Game Key Card.

Il community manager ha infatti ammesso che per l'edizione di The Witcher 3 su Nintendo Switch (che trovate su Amazon) le cartucce costavano così tanto da aver generato profitti quasi nulli, ma CD Projekt voleva assicurarsi che fosse giocabile senza alcun tipo di problema: un'operazione che si è ripetuta anche per il porting di Cyberpunk 2077. E sembra ci sia anche riuscita piuttosto bene.

Sembra dunque che le cartucce per Switch 2 siano dunque non solo particolarmente costose, ma allo stesso potrebbero non essere in grado di supportare a lunga distanza i giochi più complessi.

Ovviamente è ancora presto per lanciare allarmismi, ma il fatto che Nintendo si sia organizzata in anticipo con l'introduzione delle Game Key Card — e che diversi sviluppatori come Capcom e Square Enix abbiano già confermato di volerle utilizzare — personalmente non fa altro che lanciarmi forti sospetti. E chissà che proprio questi costi non giustifichino i prezzi alle stelle delle nuove esclusive Nintendo.

In compenso, c'è una buona notizia per chi vuole recuperare giochi già usciti sulle prime Switch: tutti i titoli rappresentati come "Nintendo Switch 2 Edition" funzioneranno anche sulle attuali console ibride, ovviamente senza gli upgrade pensati per le nuove console.