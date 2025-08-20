Il catalogo Xbox Game Pass si arricchisce in occasione della Gamescom, con l’arrivo di quattro titoli che spaziano tra generi diversi e includono anche un gradito ritorno per gli amanti dei JRPG.

Microsoft ha infatti confermato che tra il 19 e il 20 agosto saranno disponibili nel servizio i seguenti giochi:

Blacksmith Master (PC, 19 agosto) - una simulazione gestionale ambientata in un’epoca medievale, che mette i giocatori nei panni di un fabbro impegnato a estrarre minerali, forgiare armi, armature, utensili e persino strumenti da cucina. L’obiettivo è far crescere la propria bottega e diventare il maestro fabbro definitivo.

Void/Breaker (PC, 19 agosto) - uno sparatutto adrenalinico in cui i giocatori restano intrappolati in un ciclo infinito creato da una IA ostile. Con un ritmo frenetico, il gameplay punta tutto sulla velocità: movimenti fluidi, scontri a fuoco serrati e la costante necessità di superare i nemici con agilità.

Goat Simulator Remastered (Xbox Series X/S, 20 agosto - tier Standard) – la celebre esperienza sandbox a base di capre combina ora grafica migliorata, tutti i DLC pubblicati in passato e, come da tradizione, un carico extra di bug volutamente assurdi che contribuiscono al caos comico che ha reso famoso il titolo.

Persona 4 Golden (Console, PC, Cloud, 20 agosto) - l’acclamato JRPG di ATLUS torna disponibile anche su Game Pass. Ambientato nella tranquilla cittadina di Inaba, il gioco segue un gruppo di studenti alle prese con una catena di misteriosi omicidi e un mondo parallelo accessibile attraverso gli schermi televisivi.

Con queste aggiunte, Xbox Game Pass continua a diversificare la propria offerta tra gestionali, sparatutto e grandi classici del genere di ruolo giapponese, garantendo nuove esperienze per ogni tipo di giocatore.



Ma non finisce qui, perché questi sono solo i giochi che sono disponibili a partire da oggi, ma Microsoft ne ha annunciati altri che andranno ad arricchire ulteriormente il catalogo entro fine mese.