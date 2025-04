Anche le copertine dei giochi Switch 2 hanno un problema

Dopo anni di silenzi e rinvii, Metroid Prime 4 è finalmente tornato a mostrarsi. La copertina? Un piccolo capolavoro: elegante, pulita, potente.

L'artwork della cover spiccava senza inutili fronzoli, incorniciato solo dal logo Nintendo Switch e dal bollino dell’ESRB. Un equilibrio delicato ma riuscito, che parlava il linguaggio dell’hype con stile e misura.

Poi arriva lei: la versione per Nintendo Switch 2 (console preordinabile su Amazon), e qualcosa si rompe. Non nel gioco — sia chiaro — ma nella magia visiva che la copertina originale era riuscita a costruire.

Il nuovo packaging, pensato per accompagnare l’uscita sulla console della Grande N, ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Non per colpa dell’artwork, che è rimasto tecnicamente lo stesso, ma per via dell’invasione di elementi informativi che ne hanno compromesso l’impatto estetico.

In alto troneggia una barra rossa massiccia — scelta da Nintendo per segnalare i giochi compatibili con Switch 2 — mentre in basso campeggia un blocco testuale piuttosto invadente, corredato da QR code e messaggi multilingua che spiegano l’inclusione del pacchetto di aggiornamento.

Il risultato? Il logo principale è stato spinto verso l’alto, l’artwork è finito schiacciato tra bande di testo, e l’equilibrio grafico originale è ormai solo un ricordo.

I fan si chiedono perché non si sia optato per spostare queste informazioni sul retro della confezione, dove avrebbero avuto tutto lo spazio necessario. Ma forse la risposta è più semplice — e più triste — di quanto vorremmo.

E allora viene da chiedersi: ma davvero, nel 2025, l’eleganza grafica deve piegarsi al peso di un QR code? Perché sì, è vero: stiamo parlando di una copertina. Ma per chi ama le versioni fisiche, per chi aspetta un titolo come Metroid Prime 4 da quasi una generazione, ogni dettaglio conta.

Perché in fondo, quando apriamo la custodia di un gioco che abbiamo atteso per anni, ci aspettiamo di sentirci parte di qualcosa di speciale. Non di sfogliare il volantino di un centro commerciale.

