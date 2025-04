Il pulsante C di Nintendo Switch 2 sembra più importante del previsto

Nintendo Switch 2 svelerà tutti i suoi segreti tra poche ore, il 2 aprile dalle 15:00, e la Grande N fa la sua parte per mantenere alta l'attenzione e cominciare a togliere qualche velo.

Oggi l'azienda giapponese ha pubblicato un video teaser attraverso la sua nuova app Nintendo Today!, ormai diventata centrale nella sua comunicazione, che mostra in primo piano il misterioso "pulsante C" destinato a diventare una delle caratteristiche distintive di Nintendo Switch 2 (tramite Nintendo Life).

Il pulsante extra era emerso nel primo video di Nintendo Switch 2, ma all'epoca l'azienda non aveva fatto nessuna comunicazione al riguardo, né spiegato se fosse effettivamente un pulsante e le sue funzionalità.

Qualche giorno fa la sua presenza era sfuggita, forse non del tutto involontariamente, alle maglie di Nintendo con dei contenuti promozionali della nuova console che lo avevano messo in primo piano per tutti giocatori.

Il breve filmato pubblicato da Nintendo punta i riflettori proprio su questo enigmatico tasto, mostrandolo in primo piano mentre viene premuto, accompagnato da un jingle e da effetti grafici che tuttavia non rivelano la sua reale funzionalità.

La scelta di evidenziare proprio questo elemento suggerisce che non si tratti di una semplice aggiunta estetica, ma di una caratteristica centrale nella nuova esperienza di gioco che Nintendo intende offrire.

C'è chi ha ipotizzato che il pulsante C possa servire a collegarsi anche con la vecchia Nintendo Switch, facendola diventare tra le altre cose un controller supplementare per Switch 2.

In passato, il pulsante C nelle console Nintendo serviva a introdurre nuove possibilità di controllo sui videogiochi. Tra la telecamera di Nintendo 64, evoluta poi nella generazione Gamecube, in un'epoca in cui i gamepad stavano evolvendo rapidamente.

Chissà a cosa servirà in questo caso? La risposta è sempre pronta nel Nintendo Direct del 2 aprile, e non ci resta che aspettare anche per capire se e come useremo i nuovi Joy-Con come mouse, tanto per citare uno dei mille dubbi da sciogliere.