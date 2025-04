I controller GameCube per Switch 2 hanno un problema

La recente presentazione di Nintendo ha acceso l'entusiasmo dei fan con diverse novità, ma un dettaglio ha generato discussioni nella comunità: il nuovo controller GameCube per Nintendo Switch 2 avrà funzionalità estremamente limitate.

Contrariamente alle aspettative iniziali, questo accessorio sarà compatibile esclusivamente con i titoli classici GameCube disponibili attraverso il servizio Nintendo Switch Online (potete abbonarvi su Amazon).

L'annuncio del controller, caratterizzato dal classico design e dal nuovo pulsante "C", ha inizialmente entusiasmato gli appassionati della console viola dei primi anni 2000.

Tuttavia, Nintendo ha chiarito la situazione con un messaggio inequivocabile apparso sul canale ufficiale britannico: «Il controller è compatibile esclusivamente con i classici Nintendo GameCube disponibili su Nintendo Switch Online».

Questa restrizione significa che l'accessorio non potrà essere utilizzato con i giochi moderni di Switch 2, limitando drasticamente il suo potenziale d'uso.

Il pacchetto di espansione di Nintendo Switch Online includerà classici del GameCube come Pokémon Stadium, Super Mario Sunshine e altri titoli leggendari che hanno segnato quell'era videoludica. Tuttavia, questo catalogo rappresenta solo una piccola porzione dell'esperienza Switch 2.

La questione economica complica ulteriormente lo scenario: il controller non sarà economico e sarà disponibile esclusivamente per gli abbonati a Nintendo Switch Online attraverso il My Nintendo Store. Considerando il prezzo della console, dei giochi e dell'abbonamento stesso, l'investimento complessivo diventa significativo per un accessorio dall'utilizzo così limitato.

Questa mossa commerciale solleva interrogativi sulla strategia di Nintendo riguardo agli accessori per Switch 2. Mentre il nuovo Pro Controller e i Joy-Con 2 offriranno piena compatibilità con tutti i titoli, il controller GameCube si posiziona come prodotto di nicchia destinato a un pubblico molto specifico.

La comunità si interroga se questo sia un segnale di come Nintendo intenda gestire il delicato equilibrio tra innovazione e nostalgia nella nuova generazione di console, un tema che continuerà sicuramente ad animare il dibattito nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, se siete in cerca di ulteriori informazioni su Switch 2, vi rimandiamo alle nostre FAQ.