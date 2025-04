Switch 2 avrà problemi con la retrocompatibilità di Switch

La retrocompatibilità dei videogiochi Switch su Nintendo Switch 2 non sarà così immediata come i giocatori speravano: pare infatti che le due piattaforme siano basate su tecnologie diverse, nonostante le innegabili similarità a livello di design e interfaccia.

Questo significa che, a differenza di quanto poteva accadere sulle precedenti console o sulle piattaforme rivali, non tutti i videogiochi Switch saranno in grado di funzionare perfettamente sulle nuove console.

Kotaku segnala che Nintendo ha già messo in pre-allarme i suoi utenti, pubblicando liste esaustive di giochi Switch su cui sarebbero stati riscontrati problemi: in alcuni casi si tratta di non specificati errori legati alla compatibilità, ma in altri pare che non si riuscirebbe nemmeno ad avviare il gioco.

Tra i giochi presenti nei rispettivi elenchi è possibile trovare anche titoli come Final Fantasy, Doom Eternal, Darksiders Genesis (che trovate su Amazon), Rocket League e Warframe: non solo dunque piccole produzioni, ma anche nomi noti al grande pubblico.

Perfino Fortnite non è rimasto immune da questi problemi, ma in quel caso Epic Games ha deciso di risolvere il problema alla radice e sviluppare una versione apposita per Nintendo Switch 2, svelata nel corso dell'ultimo Direct.

Le descrizioni di Nintendo sono piuttosto vaghe: non viene spiegato in cosa consistano i problemi o perché accadano, ma solo che sono attualmente "sotto investigazione".

Potete trovare l'elenco di giochi con problemi di compatibilità al seguente indirizzo, mentre alla seguente pagina troverete i titoli con problemi all'avvio.

Nintendo ha spiegato che la retrocompatibilità funziona almeno parzialmente grazie all'emulazione, il che significa che i giochi Switch non verrebbero avviati in modo nativo.

Fortunatamente l'elenco non include alcun gioco first-party pubblicato da Nintendo, probabilmente perché già testati tutti adeguatamente prima dell'annuncio della console, ma se avete acquistato diverse produzioni di terze parti probabilmente sarà meglio controllare l'elenco con molta attenzione.