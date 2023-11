I migliori prodotti gaming in sconto a meno di 10€ per il Black Friday

Il Black Friday di Amazon è Iniziato! Fino al 24 novembre, potrete scoprire un'ampia gamma di offerte per ogni categoria del marketplace. Nella nostra rassegna dedicata, stiamo selezionando per voi le promozioni più interessanti, mentre in questo articolo ci dedichiamo alle migliori offerte per prodotti gaming a meno di 10 euro.

Se siete in cerca di accessori o di qualsiasi cosa possa affiancarvi nella vostra esperienza di gioco, vediamo in questo articolo cosa potete portare a casa.

Ricordiamo che il Black Friday non è un evento esclusivo per i clienti Amazon Prime, ma vi consigliamo comunque di attivare la sottoscrizione al servizio. Così facendo, potrete godere di spedizione gratuita e rapida sui vostri acquisti e accedere a numerosi vantaggi inclusi nel servizio, come Amazon Prime Video, Amazon Prime Reading e Amazon Prime Gaming.

I primi 30 giorni di Amazon Prime sono gratuiti, un'opportunità perfetta per testare il servizio. Al termine del periodo di prova, potrete scegliere di continuare l'abbonamento a soli 49,90€ all'anno. Gli studenti possono invece approfittare di un abbonamento scontato, a metà prezzo rispetto alla tariffa standard, godendo degli stessi servizi e vantaggi, compresi gli sconti Prime.

Le migliori offerte sui prodotti gaming a meno di 10 euro per il Black Friday

Turtle Beach Recon | 7,98€ (-64%)

Un'ottima scelta che vi permette di giocare con la voice chat ai giochi online, senza spendere una cifra per niente importante, è rappresentata dall'headset Turtle Beach Recon. Questa cuffia, particolarmente leggera e votata al comfort, si collega al vostro controller tramite la porta jack da 3,5 mm. Inoltre, il design over-ear dei padiglioni è reversibile, in modo che possiate decidere su quale orecchio indossare comodamente la vostra nuova cuffia, con il suo driver da 40mm che favorisce la nitidezza sonora.

JBL T110 | 8,99€ (-10%)

Il marchio JBL ha bisogno di poche presentazioni, quando si tratta della qualità della resa sonora: in questo caso, nonostante il prezzo super accessibile, gli auricolari in-ear JBL T110 sono perfetti per avere sempre con voi una soluzione che vi permetta di passare all'audio in cuffia senza nessun ingombro – che sia mentre giocate con le vostre console, o mentre giocate con il telefono e magari dovete rispondere anche a una chiamata improvvisa. Dotati di tecnologia Pure Bass, per rendere più profondo l'ascolto della musica, questi auricolari sono compatti e resistenti nonostante la leggerezza.

Cavi ricarica controller USB-C | 7,98€ (-11%)

Qualsiasi sia la console su cui giocate, avrete sempre bisogno di un buon cavo USB-C per la ricarica della batteria del vostro controller. Ecco perché il Black Friday è una buona occasione per dotarsi di nuovi cavi, che fanno sempre comodo: a un prezzo davvero ridotto, sotto gli 8 euro, potete comprare il mini-bundle che vi consente di portare a casa un cavo da 1 metro e un cavo da 2 metri, in modo da poter gestire comodamente la distanza dalla porta USB a cui lo collegherete per l'alimentazione. L'altro capo, USB-C, andrà invece sul dorso del controller.

Thumb grip per stick analogici | 5,59€ (-20%)

Gli stick analogici sono un po' croce e delizia dei controller da gioco odierni, considerando che a volte vanno incontro al drifting – e, quando succede, c'è poco da fare. Un altro inconveniente che può capitare è che si rovinino i cuscinetti sulla testa dello stick, usurandosi, sgranandosi o diventando appiccicosi con il tempo. Ecco perché un thumb grip protettivo è perfetto sia per proteggere il cuscinetto dello stick originale, sia per dare un tocco di originalità ai vostri controller. Disponibili in tantissimi colori e fantasie (da quelli con le foglie a quelli a forma di animali, di teschio e qualsiasi cosa vi venga in mente), i thumb grip sono diventati celebri per essere a loro modo una forma di esprimersi attraverso il proprio controller, personalizzandolo senza sforzo. E, in occasione del Black Friday, farlo costa pochissimo.

Penna USB 128 GB | 9,34€ (-15%)

Tengo sempre una penna USB vicina alle mie console, per un motivo molto semplice: mi diverto molto con la modalità foto dei videogiochi, catturando screenshot dei momenti più divertenti o, perché no, gironzolando negli open world in cerca degli scorci più belli da immortalare. Da Horizon: Forbidden West a Cyberpunk 2077, passando per Death Stranding e A Plague Tale: Requiem: ormai molti videogiochi integrano delle modalità foto ricchissime che rappresentano un gioco-nel-gioco. Se anche voi vi divertite con queste, avere una penna USB molto pratica, sempre pronta da collegare per scaricare le immagini di gioco dalla console al PC. Oltretutto, è ancora meglio se la pennina prevede una porta anche USB-C, perché può collegarsi anche ai recenti Mac.

