iPad Pro 11" al prezzo più basso di sempre! Potente, leggero e versatile: ottimo per tutti gli usi!

Ecco l'occasione che aspettavi: il tablet iPad Pro 2021 da 11" con connettività Wi-Fi + Cellular e uno spazio di archiviazione di ben 2TB è ora disponibile a un prezzo scontato su Amazon. Infatti, potete portarvelo a casa a soli 1.149€, rispetto agli usuali 1.999€ di listino, con uno sconto del 43%! iPad Pro 2021 non è solo un tablet: è una vera e propria stazione di lavoro mobile potente quanto un computer, ma con la portabilità e la versatilità che solo un iPad può offrire.

Grazie al chip M1 di Apple, questo iPad Pro è una bestia in termini di performance, in grado di gestire applicazioni professionali con la massima fluidità. Che tu sia un creativo alla ricerca di un dispositivo per editing video e grafica, o un professionista sempre in movimento che necessita di un dispositivo affidabile e performante, l'iPad Pro è la risposta alle tue esigenze.

Lo schermo Liquid Retina da 11 pollici è un gioiello per gli occhi, offrendo colori brillanti e una risoluzione straordinaria. Perfetto per la visione di film in alta definizione, ma anche per lavorare con dettaglio su progetti grafici. E con la connettività Cellular, sei sempre connesso, anche quando una rete Wi-Fi non è disponibile.

L'archiviazione da 2TB assicura che non dovrai più preoccuparti dello spazio. Memorizza tutti i tuoi progetti, applicazioni, file multimediali, e ancora avrai spazio a disposizione. E tutto ciò in un design elegante e leggero che puoi portare facilmente con te ovunque tu vada.

Leggi anche Tablet da gaming | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.