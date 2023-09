Forspoken per PS5 al prezzo più basso di sempre! Lo paghi meno di 20€!

Anche oggi, venerdì 8 settembre 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la versione PS5 di Forspoken, che attualmente potete portarvi a casa a soli 19,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo mediano di 29,99€.

Forspoken è un'avventura esaltante che segue la protagonista Frey, una ragazza di New York catapultata nel mondo fantastico di Athia. Mentre cerca di tornare a casa, Frey scopre e perfeziona nuove abilità straordinarie che cambiano il gioco in modi dinamici e innovativi. Il gioco, nel corso del tempo, ha ricevuto importanti aggiornamenti che hanno notevolmente migliorato l'esperienza su PS5.

È un momento ideale per acquistare Forspoken, poiché Amazon offre uno sconto significativo, tanto che potete averlo al prezzo più basso di sempre. Indubbiamente, vista l'occasione, è una scelta consigliata per chi ama le avventure narrative ricche di azione e di esplorazione.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che "Forspoken è un gioco fatto di alti e bassi. Il titolo è molto più focalizzato sulla storia che sulla componente open world e questo non è affatto un male. La narrativa è godibile, ma non esente da difetti, mentre l’open world è di stampo molto classico senza particolari guizzi di originalità. A salvare la situazione, però, ci pensano un sistema di esplorazione estremamente funzionale e un combat system molto vario e divertente, oltre che spettacolare".

