Festa Offerte Prime: 7 imperdibili giochi in sconto

La Festa delle Offerte Prime è in corso e porta con sé un'ampia gamma di sconti sui videogiochi. Tuttavia, in mezzo a tante promozioni, può essere complesso individuare le occasioni d'oro, un po' come succederà durante il prossimo Black Friday.

N.B.: gli sconti sono spesso calcolati sul prezzo di listino.

Per facilitare la vostra ricerca, abbiamo selezionato 7 dei migliori videogiochi in sconto, così da risparmiare considerevolmente sul loro acquisto

Ricordiamo che le offerte che troverete di seguito sono disponibili su Amazon per un periodo limitato e riservate esclusivamente agli iscritti ad Amazon Prime.

7 imperdibili giochi in sconto

F1 23

Vedi offerta su Amazon

Like A Dragon Ishin

Vedi offerta su Amazon

Metroid Prime Remastered

Vedi offerta su Amazon

Resident Evil 4 Edizione Steelbook

Vedi offerta su Amazon

Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition

Vedi offerta su Amazon

Star Wars Jedi Survivor

Vedi offerta su Amazon

Persona 5 Royal

Vedi offerta su Amazon