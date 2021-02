I migliori giochi nel mood di WandaVision

I fan del Marvel Cinematic Universe sono letteralmente estasiati dal successo di WandaVision, la serie disponibile sul catalogo Disney+ che vede il ritorno dei due ex Vendicatori Scarlet Witch e Visione, interpretati rispettivamente da Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

La storia dello show vede la coppia di eroi felicemente sposata nella cittadina di Westview, un luogo da sogno (nel vero senso della parola). Tutto è infatti inquadrato come se Wanda e Visione fossero protagonisti di una vera e propria sitcom americana, con tanto di risate del pubblico, ambientata nel corso dei vari decenni della televisione (dagli anni ’50, passando poi per i ’60, i ’70 e così via). Quale mistero si cela dietro l’apparente vita tranquilla e spensierata di questa ridente cittadina americana, dove tutto non è come sembra?

La coppia del momento, per gli amanti del mondo Marvel.

Presi quindi da un irrefrenabile voglia di impersonare alcuni tra i più celebri supereroi appartenenti all’universo della Casa delle Idee, oltre a quella di vivere avventure “visionarie” in realtà alternative alla nostra, vi proponiamo i migliori giochi da provare con mano ora che la “febbre” per WandaVision ha raggiunto livelli davvero fuori controllo.

I migliori titoli per chi è nel mood di WandaVision

Marvel’s Spider-Man

La più bella avventura dell’Arrampicamuri

L’eroe Marvel più famoso di sempre nel suo gioco più famoso di sempre: Marvel’s Spider-Man, disponibile su console PS4, è infatti la più grande e divertente avventura dinamica dedicata al celebre Spidey, un gioco d’azione free roaming che ci farà vestire la calzamaglia dell’Uomo Ragno in un gioco che non può – e non deve – mancare nella collezione di qualunque appassionato Marvel Comics che si rispetti. Il titolo è chiaramente giocabile in retrocompatibilità anche su console PlayStation 5, la nuova piattaforma next-gen targata Sony disponibile dallo scorso mese di novembre.

» Clicca qui per acquistare Marvel’s Spider-Man

Control

Per chi ama i giochi “visionari”

Tra i nostri consigli questa volta lasciamo da parte l’universo Marvel, proponendovi un gioco in cui ogni cosa che vedrete a schermo potrebbe essere semplicemente il parto della vostra immaginazione (o meglio, della vostra follia), proprio come la serie WandaVision. Sviluppato dai creatori di Max Payne e Alan Wake (ossia il team Remedy Entertainment), Control è infatti un’avventura psichedelica incentrata su un grandioso gameplay da sparatutto in terza persona, grazie al quale sarete in grado di usare numerosi elementi dello scenario come arma verso i vostri avversari. Vestire i panni di Jesse Faden sarà un’esperienza davvero indimenticabile (e disturbante).

» Clicca qui per acquistare Control

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Botte da orbi in salsa Marvel

La serie Ultimate Alliance è da poco tornata in esclusiva assoluta su console Nintendo Switch, grazie al gioco messo in piedi da quei geniacci del Team Ninja, come del resto vi abbiamo spiegato nella nostra recensione. Con un occhio di riguardo verso il comparto multigiocatore Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order ci spingerà a mettere in piedi il nuovo super-gruppo di eroi preferito, con l’obiettivo primario di fermare il temibile l’Ordine Nero capeggiato da Thanos, il Titano Pazzo. Si tratta di un prodotto da non sottovalutare, in grado di ripescare a piene mani lo spirito e l’essenza dei vecchi e intramontabili picchiaduro a scorrimento, senza neppure dimenticare un delizioso accenno ad alcune meccaniche da gioco di ruolo classico.

» Clicca qui per acquistare Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Marvel’s Avengers

I Vendicatori assaltano il mondo dei videogiochi

Di base, Wanda e Visione sono da sempre membri attivi degli Avengers, ragion per cui è impossibile non citare anche l’ottimo titolo d’azione sviluppato da Crystal Dynamics, cresciuto davvero tanto nel corso dei mesi seguenti la sua uscita sugli scaffali dei negozi. Dandoci infatti modo di vestire i panni di Captain America, Iron Man e soci, Marvel’s Avengers ci farà vivere un’avventura emozionante, con il super-gruppo impegnato a bloccare la AIM, un’organizzazione con in mente lo scopo primario di mettere a soqquadro l’intero pianeta. Se siete fan degli Avengers, è impossibile non prendere in considerazione l’acquisto del gioco, ora offerto a prezzo davvero speciale.

» Clicca qui per acquistare Marvel’s Avengers

BioShock The Collection

La visione di un uomo, la salvezza dell’umanità

Altro grande classico da recuperare al più presto, BioShock The Collection è la compilation contenente tutti i contenuti per giocatore singolo di BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite e, in più, il pacchetto “Il meglio di Columbia”. La storia del franchise prodotto da 2K ha luogo in una e più realtà utopiche, in cui la vita non scorre nella maniera in cui il giocatore è chiamato a credere inizialmente. Tre avventure visionarie e affascinanti, in grado di immergerci in un mondo “altro” ricco di mistero, fascino ed esplorazione. BioShock: The Collection raccoglie quindi in un unico colpo i tre titoli della serie, rimasterizzati ad alta definizione.

» Clicca qui per acquistare BioShock The Collection