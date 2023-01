I migliori giochi del 2022 – La classifica

L’inizio dell’anno, in attesa delle prossime uscite, è sempre un buon momento per guardarsi indietro e accorgersi di quanti bei giochi sono usciti nei mesi precedenti. Pur con tutti i suoi sbilanciamenti – che vi abbiamo raccontato nel nostro diario – il 2022 è stato un anno che non ha lesinato in materia di grandi giochi, soprattutto tra nel primo quarto e nel corso dell’autunno.

In attesa di scoprire gli appuntamenti con un 2023 che si promette molto ricco, abbiamo deciso di proporvi una curiosa classifica che ripercorre quelli che sono stati i migliori videogiochi del 2022. Se, però, nei nostri SpazioGames Awards 2022 l’esito era stato dato da una votazione redazionale e dalle vostre preferenze, in questo caso parliamo di pura statistica, dal momento che le posizioni sono date dalla valutazione avuta nella recensione di SpazioGames.it.

Come sempre accade, una recensione è una disamina dettagliata e critica di un videogioco e dei suoi aspetti, la cui positività o meno viene riassunta in una valutazione numerica. È su questa valutazione numerica che abbiamo basato la classifica, con cui ripercorriamo insieme le uscite più imperdibili dello scorso anno: un punteggio più alto non significa necessariamente gioco migliore perché – per spiegarla in termini semplici – capite anche voi che spesso ha poco senso paragonare mele e arance.

Vediamo la classifica basata sulle nostre recensioni dei migliori giochi del 2022

Fatta questa precisazione, e tenendo buono il dato statistico per la curiosità, vediamo quali sono stati i giochi che ci hanno sorpreso più in positivo lo scorso anno, scucendoci le valutazioni più alte.

Se, per confronto, volete vedere anche la classifica del 2021, potete recuperarla qui.

I migliori giochi del 2022

15. SCORN (ottobre)

14. LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (aprile)

13. Leggende Pokémon Arceus (gennaio)

12. Immortality (agosto)

11. Total War: Warhammer III (febbraio)

10. Neon White (giugno)

09. Triangle Strategy (marzo)

08. Mario + Rabbids: Sparks of Hope (ottobre)

07. Xenoblade Chronicles 3 (luglio)

06. Horizon: Forbidden West (febbraio)

05. Chained Echoes (dicembre)

04. Elden Ring (febbraio)

03. Bayonetta 3 (ottobre)

02. God of War: Ragnarok (novembre)

01. The Last of Us – Part I (settembre)

15. SCORN (8.5/10)

Piattaforme: PC, Xbox Series X|S

Lo stile unico di SCORN meritava di entrare in questa classifica, nonostante tanti interessanti pari merito, a livello di punteggio, con giochi come Splatoon 3 e Wayward Strand. Ciò nonostante, abbiamo deciso di includere SCORN per la sua unicità, capace di fondere le inquietudini di un’avventura ermetica a una direzione artistica che raramente si vede nel mondo dei videogiochi. Senza dubbio, uno dei must dello scorso anno, per quanto di nicchia possa essere il suo gusto.

Il commento di SpazioGames

“La sofferenza costante delle nostre esistenze, l’idea che ci sia qualcosa di ben peggiore della morte stessa, le prospettive di una misera vita di dolore e utile solo per scopi non nostri: Scorn è un’opera decadentista moderna che usa l’orrore per finalità più alte, per raccontare col silenzio cosa siamo destinati a essere fin dalla nostra nascita e cosa non riusciremo mai a capire, mentre ci beiamo delle nostre illusioni di poco conto che si sgretolano di fronte all’impietosa realtà che è pronta a investirci in qualunque istante”.

La recensione completa (a cura di Domenico Musicò)

14. LEGO: Star Wars – La Saga degli Skywalker (8.6/10)

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

Gli amanti dell’universo di George Lucas probabilmente sono già finiti su LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, che un mattoncino alla volta prova a raccontare con la sua consueta comicità l’epopea delle Guerre Stellari che hanno fatto la storia del cinema. Il risultato ha conquistato i favori della nostra recensione, proponendo una divertente scorribanda ai fan vecchi e nuovi della saga.

Il commento di SpazioGames

“LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è una grande lettera d’amore al franchise ideato da George Lucas e a tutti i suoi appassionati: la fedeltà con cui vengono riproposte le scene chiave, naturalmente unito al grande umorismo tipico di LEGO, rende questa produzione divertente e ideale per tutti i fan della saga. Pur essendo frenato dall’assenza di una vera sfida e da una ripetitività mai nascosta del tutto, si tratta non solo di un grande tributo a Star Wars, ma anche di un possibile trampolino di lancio per tanti altri e ulteriori adattamenti videoludici di LEGO”.

La recensione completa (a cura di Francesco Corica)

13. Leggende Pokémon Arceus (8.8/10)

Piattaforme: Switch

Il 2022 è stato davvero ricco di uscite Pokémon, anche se non hanno messo tutti d’accordo. La nostra recensione ha premiato Leggende Pokémon Arceus, il primo esperimento un po’ più open map rispetto al passato, che riesce a intrattenere gli allenatori di Pokémon a caccia di nuove avventure nonostante un comparto tecnico tutt’altro che all’avanguardia.

Il commento di SpazioGames

“Leggende Pokémon: Arceus è un titolo mastodontico, difficile da valutare; si prefigge tanti obiettivi, molti dei quali vengono raggiunti, mentre altri si scontrano con i suoi evidenti limiti, tra cui l’arretratezza tecnica ed un sistema di quest fin troppo basilare. A fronte di questo, però, il gioco ci ha divertiti per tutta la sua durata; le novità introdotte da Game Freak nel sistema di cattura e di combattimento funzionano, ed il titolo fa dimenticare in fretta la mancanza di idee dei precedenti capitoli della saga principale. […] Questo è un primo tassello che va nella direzione giusta, e per la prima volta da tanto tempo Game Freak sembra avere un’idea di dove intende portare la serie.”

La recensione completa (a cura di Nicolò Bicego)

12. Immortality (8.9/10)

Piattaforme: PC, Xbox Series X|S, mobile

Se c’è un autore che non sente ragioni e continua a fare videogiochi a modo suo, quell’autore è Sam Barlow – e il suo Immortality è senza ombra di dubbio una delle più interessanti narrazioni viste nel corso del 2022. Mescolando ancora una volta cinema e videogioco, Barlow riesce a proporre un mistero che giochiamo eppure gioca con noi, facendoci rivivere le vicende della scomparsa dell’aspirante diva Marissa Marcel.

Il commento di SpazioGames

“Immortality è l’opera più complessa di Sam Barlow, la più filosofica e inconsueta, che non ha paura di osare con temi e sperimentazioni che abbracciano cinema e videogioco, letteratura e psicologia. Esplicativo eppure sfuggente, aperto a letture diverse ma concreto nel mettere punti fermi, Immortality è un progetto che trascende i generi e i media, e s’incunea in quel grande spazio dove giacciono i più grandi quesiti irrisolti dell’esistenza stessa”.

La recensione completa (a cura di Domenico Musicò)

11. Total War: Warhammer III (9/10)

Piattaforme: PC

Il percorso di Creative Assembly è giunto alla sua definitiva consacrazione con Total War: Warhammer III, capace di fare tesoro di quanto appreso dagli appuntamenti precedenti per presentarsi al day-one di febbraio con addosso l’abito elegante delle grandi occasioni. Così elegante, da entrare prepotentemente nella selezione dei migliori giochi dell’anno, come testimonia la recensione.

Il commento di SpazioGames

“Total War: Warhammer III riesce nell’impresa di elevare ancora di più gli standard qualitativi di una serie assestata su ottimi livelli. La lunga attesa è stata pienamente ripagata e lo strategico di Creative Assembly è la summa perfetta di un viaggio iniziato oramai sei anni fa e raccoglie l’esperienza maturata capitolo dopo capitolo, DLC dopo DLC. […] In Total War: Warhammer III convivono innumerevoli meccaniche, tasselli di un puzzle riuscito quasi alla perfezione, a cui attualmente mancano solo piccoli aggiustamenti in fatto di bilanciamento e, in modo meno pesante, di intelligenza artificiale”.

La recensione completa (a cura di Daniele Spelta)

10. Neon White (9/10)

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Switch

Una delle grandi e dolci sorprese dell’anno è stata sicuramente quella rappresentata da Neon White: il titolo, capace di mescolare azione, platforming, sparatutto e giochi di carte, ne esce con una commistione riuscita e appassionante, che tenta la via dell’unicità e la percorre con grande sapienza.

Il commento di SpazioGames

“Neon White è una di quelle perle che non ti aspetti dal mondo indie. Il gioco riesce a mescolare benissimo i suoi generi di ispirazione – e dopo ogni livello si ha voglia di continuare a giocare, per scoprire come prosegue la storia o per migliorare il proprio tempo. Non si tratta di un titolo per tutti i palati: se non amate lo spirito arcade, alla lunga potreste annoiarvi. Ma Neon White merita, in ogni caso, assolutamente una possibilità, perché la cura con cui è stato realizzato ogni aspetto del gioco, dalla profondità della storia all’altissima qualità del level design, potrebbe conquistarvi anche se non siete solitamente vicini al genere”.

La recensione completa (a cura di Nicolò Bicego)

09. Triangle Strategy (9.1/10)

Piattaforme: PC, Switch

Non ci girerò attorno, personalmente: Triangle Strategy è una delle uscite migliori di tutto il 2022 e non riesce ad arrivare più su in questa classifica solo perché l’anno è stato davvero ricco di grandi giochi che hanno meritato valutazioni alte. Il gioco di ruolo strategico che eredita l’HD-2D di Octopath Traveler è il sogno proibito degli amanti del genere, capace di mescolare un combat system intelligente e stimolante a una narrativa matura e piena di intrighi. Uno degli appuntamenti migliori dell’intero anno targato Square Enix.

Il commento di SpazioGames

“Triangle Strategy è il degno erede di Final Fantasy Tactics che aspettavamo da un quarto di secolo: la sua storyline matura ed appassionante, la profondità delle battaglie strategiche, l’influenza che le scelte del giocatore possono avere sulla storia e, conseguentemente, la rigiocabilità, sono tutti aspetti che lo elevano nell’olimpo degli strategici a turni, e non solo limitatamente alla libreria di Nintendo Switch. Se a questo aggiungiamo una presentazione audiovisiva altrettanto eccellente, il giudizio finale non può che essere grandemente positivo, facendone uno dei titoli di punta per la macchina Nintendo”.

La recensione completa (a cura di Gianluca Arena)

08. Mario + Rabbids: Sparks Of Hope (9.1/10)

Piattaforme: Switch

Dopo il riuscitissimo Kingdom Battle, Ubisoft Milano riesce a ripetersi con il fuori di testa e divertentissimo Mario + Rabbids: Sparks of Hope, un gioco dove la strategia si mescola al mondo pazzo di Mario e dei Rabbids in modo brillante e riuscito, dando vita a una delle migliori produzioni Ubisoft dell’ultimo decennio. Una volta entrati nel loop del gioco si fatica a uscirne, ammaliati dalle sue atmosfere, le sue meccaniche e la colonna sonora, con il risultato che Switch ha in questa saga una vera perla da non perdere.

Il commento di SpazioGames

“Ubisoft Milano l’ha fatto ancora: Sparks of Hope non è solo un degno seguito di Mario + Rabbids Kingdom Battle, ma anche e soprattutto un gioco pieno di inventiva, di contenuti, di buone idee. Invece di sedersi sugli allori dopo le lodi ricevute cinque anni fa, il team di sviluppo si è adoperato per migliorare il sistema di combattimento, le fasi esplorative, le possibilità di personalizzazione del party e dell’esperienza di gioco, ottenendo risultati notevoli sotto tutti i punti di vista. E, badate bene, qui non si tratta di campanilismo, anche perché Soliani e compagnia non sono gli unici dietro la realizzazione di un prodotto di tale portata, ma di arrendersi di fronte all’evidenza: questa IP è una delle migliori sfornate da Ubisoft nell’ultimo decennio, e siamo sinceramente curiosi di vedere cosa riusciranno a tirare fuori dal cilindro (speriamo non un Rabbid!) questi stessi sviluppatori con i venturi contenuti scaricabili e con l’inevitabile terzo capitolo della serie”.

La recensione completa (a cura di Gianluca Arena)

07. Xenoblade Chronicles 3 (9.1/10)

Piattaforme: Switch

L’anno magno di Nintendo Switch è stato anche e soprattutto all’insegna di Xenoblade Chronicles 3, un’incarnazione così riuscita e così ben fatta per l’amata saga di giochi di ruolo da meritare la nomination al GOTY ai The Game Awards.

Il commento di SpazioGames

“Esattamente come i giochi che portano lo stesso nome che l’hanno preceduto, Xenoblade Chronicles 3 è un’opera di eccellente fattura, che coniuga una storia sorprendente con un sistema di combattimento sempre più flessibile, un cast di protagonisti indimenticabile con fasi di esplorazione che lasciano a bocca aperta, una colonna sonora di primissima qualità con una durata complessiva titanica. Imperterrita, nonostante le forti limitazioni causate dalla limitatezza dell’hardware ospite, Monolith Software continua a proporre JRPG con valori produttivi altissimi, che si distinguono in quasi tutti i campi, coinvolgendo il giocatore con storie mai banali e divertendolo con la profondità di un gameplay che, di uscita in uscita continua ad affinarsi e ad aprirsi anche ai neofiti”.

La recensione completa (a cura di Gianluca Arena)

06. Horizon: Forbidden West (9.1/10)

Piattaforme: PS4, PS5

Prendete Horizon: Zero Dawn e migliorate tutto, letteralmente. Eccovi servito Horizon: Forbidden West, un open world dagli scorci meravigliosi che riporta Aloy in azione in un Ovest Proibito ricco di nuove creature, nuove vicende e più maturo nel suo saper proporre un’esplorazione che invogli a scoprire tutto quello che il mondo ha da offrire al giocatore. Indubbiamente, uno degli open world più riusciti di questo accenno di generazione.

Il commento di SpazioGames

“Horizon: Forbidden West si presenta come una naturale evoluzione di Horizon: Zero Dawn. La nuova avventura di Aloy riprende tutti i punti di forza del capostipite andando ad approfondire e stratificare il combat system, a trasportarci in un mondo ricco di caratterizzazioni e unicità, spostando il focus sempre più sugli scontri con le macchine e offrendo al giocatore una straordinaria abbondanza tra attività e cose da scoprire. Il risultato, che come sempre è più della somma delle parti, ci porta a un open world che si ricorda dell’importanza della traversata come parte integrante del gameplay e non come congiunzione tra i momenti significativi, che è forte di diversi momenti emozionanti e conta saggiamente sulla ricchezza di Aloy come protagonista a tutto tondo”.

La recensione completa (a cura di Stefania Sperandio)

05. Chained Echoes (9.2/10)

Piattaforme: PC, PS4, Switch, Xbox One

Gli amanti dei JRPG classici a turni, che affondano le radici in giochi come Final Fantasy VI, hanno trovato una meravigliosa sorpresa in Chained Echoes, in coda allo scorso anno. Questo titolo realizzato da una sola persona è una somma di tutto quello che ha reso leggendari i più illustri esponenti del genere – ai quali, è straordinario poterlo dire, davvero non ha nulla da invidiare.

Il commento di SpazioGames

“Chained Echoes è un piccolo miracolo: pensare che il grosso del lavoro sia stato fatto da una sola persona, con una simile qualità e con una cura ai dettagli così alta, dovrebbe automaticamente farvi comprendere come la bruciante passione per ciò che si ama possa far raggiungere obiettivi apparentemente fuori portata. […] La verità è che ci crogioliamo fin troppo coi vecchi ricordi, mitizzando ciò che appartiene al passato e non vedendo ciò che abbiamo di fronte ai nostri occhi. Guardate bene Chained Echoes, adesso. Se lo merita tantissimo”.

La recensione completa (a cura di Domenico Musicò)

04. Elden Ring (9.3/10)

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Vera opera magna di FromSoftware, Elden Ring ha vinto e stravinto tutti i titoli GOTY che si potevano vincere nel 2022, superando il record di The Last of Us – Parte II e portando a casa anche il nostro premio finale agli SpazioGames Awards. Il merito della svolta open world di Miyazaki è stato quello di offrire un’esperienza sì cattiva, brutale e punitiva, ma da vivere ai propri ritmi, ammaliati dal senso di scoperta e dalla mitologia di un modo decadente e ricco di fascino.

Il commento di SpazioGames

“Per gli amanti dei soulslike a firma From Software, Elden Ring è semplicemente un sogno che diventa realtà. Si tratta di un passo in avanti netto rispetto ai lavori precedenti, che pone le basi per un’altra serie di sicuro successo che pur non evolvendo le meccaniche di gioco (già solidissime), ne amplia a dismisura la scala, offrendo al contempo un nuovo modello evolutivo per il genere. Al netto di qualche riciclo piuttosto evidente, Elden Ring risulta maestoso, coinvolgente e molto più dirompente di quanto ci aspettassimo. From Software consolida il proprio trono ed è pronta a regnare ancora per molti anni”.

La recensione completa (a cura di Domenico Musicò)

03. Bayonetta 3 (9.5/10)

Piattaforme: Switch

Non potevamo immaginare un ritorno più potente della nostra strega preferita che quello visto in Bayonetta 3, un videogioco capace di portare al limite Nintendo Switch e di intrigare i giocatori nel suo vortice di azione e idee. Una volta presi in mano i Joy-Con, il gioco è semplicemente magnetico e straripante di creatività sopra le righe, proprio come sognavamo dal ritorno della saga Bayonetta.

Il commento di SpazioGames

“Bayonetta 3 è il miglior titolo di PlatinumGames per creatività e messa in pratica di idee uniche lato gameplay. Una summa di ciò che di grandioso può fare lo studio nipponico – e questa saga – dal lato estetico e narrativo. Un’esibizione sontuosa di stile e sostanza, un terzo capitolo esplosivo di una serie che si mette elegantemente nel gradino più alto degli stylish action: un’Apoteosi perfetta”.

02. God of War: Ragnarok (9.5/10)

Piattaforme: PS4, PS5

L’anno di PS5 è stato coronato da God of War: Ragnarok, il ritorno di Kratos e di un più cresciuto Atreus, ancora alle prese con la mitologia norrena e con l’avvento del Ragnarok. Andando a migliorare laddove il predecessore lasciava dei punti slegati, il ritorno di Sony Santa Monica rappresenta il superamento di quanto fatto in precedenza, regalando ai videogiocatori un viaggio padre-figlio dai valori produttivi fuori scala.

Il commento di SpazioGames

“God of War: Ragnarok è la prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile. Trovare difetti marchiani o compromettenti in un capitolo così ambizioso, spettacolare, avvincente e di così alto livello è un’operazione davvero complicata, e francamente Santa Monica non avrebbe potuto fare di meglio sottostando all’obbligo di uscire anche sulla vecchia generazione di console”.

01. The Last of Us – Part I (9.6/10)

Piattaforme: PS5

Ti piace vincere facile? potrebbe dire qualcuno, perché The Last of Us – Part I dopotutto è un rifacimento migliorato di un certo The Last of Us che nel 2013 si era accomodato su una valutazione di 10/10. A meno di disastri tecnici epocali, insomma, era lecito aspettarsi un gioco di grandissimo livello, soprattutto se – come in questo caso – le sue vicende e i suoi personaggi non sentono il peso degli anni, rappresentando anzi un paradigma per quanto concerne gli action adventure di stampo narrativo.

Il commento di SpazioGames