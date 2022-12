SpazioGames Awards 2022: i migliori giochi dell’anno per redazione e lettori

Il 2022, lo abbiamo visto, è stato un anno particolare nel mondo dei videogiochi. Abbiamo assistito a due poli anche più centrali del solito nelle uscite – a tante release di grande livello, a prescindere dal budget speso per realizzare i titoli. È stato l’anno in cui le software house sono riuscite a dare frutto ai precedenti mesi scossi dalla pandemia, anche se i rinvii sono stati comunque numerosi.

È stato un anno in cui sono rimaste le difficoltà a reperire le nuove console, con una situazione però in continuo (e lento) miglioramento. Ed è stato un anno in cui, non giriamoci intorno, abbiamo giocato tante grandi cose.

Per questo, ecco tornare i nostri immancabili SpazioGames Awards! Quest’anno, come già accaduto anche nei precedenti, la nostra redazione insieme a tutti voi, i nostri lettori, ha eletto i migliori giochi dell’anno in diverse categorie, premiando i titoli che rimarranno nell’immaginario per questo 2022.

Vediamo quali sono stati i vincitori!

Come sono stati scelti i nominati

I nominati per ciascuna categoria sono stati individuati con una votazione interna redazionale: ogni redattore aveva la possibilità di esprimere cinque voti (tutti per titoli diversi), che candidassero qualsiasi gioco ritenuto calzante per quella categoria.

A venire nominati, con i voti di tutti i redattori che avevano lo stesso peso, sono stati i cinque giochi più votati in ciascuna categoria individuata per gli SG Awards 2022. In caso di pari merito, passa il gioco che ha ottenuto una valutazione più alta in sede di recensione.

Come si sono svolte le votazioni della redazione

Una volta individuate le nomination, abbiamo svolto una votazione interna redazionale: ogni redattore ha espresso la sua preferenza in ciascuna categoria. Il gioco che ha ottenuto più preferenze in assoluto ha conquistato l’Award. In caso di pari merito (ce n’è stato uno) passa il gioco che ha ottenuto una valutazione più alta in sede di recensione.

I voti dei redattori hanno tutti lo stesso valore e non ci sono stati redattori dal voto più “pesante” di altri. Ciascuno ha votato con una preferenza in ogni categoria.

Come si sono svolte le votazioni dei lettori

I lettori hanno potuto votare i loro vincitori basandosi sulle stesse nomination individuate dalla redazione. Attraverso un sondaggio pubblico in cui era possibile esprimere i propri voti solo una volta per persona, rimasto online per diversi giorni, i lettori erano chiamati ad eleggere i loro vincitori nelle diverse categorie – con anche la libertà di non votare in categorie in cui non si sentissero ferrati, tenendo comunque validi i voti espressi nelle altre.

Gioco dell’anno su PlayStation

I nominati

Horizon: Forbidden West

God of War: Ragnarok

Gran Turismo 7

The Last of Us – Part I

Ghostwire Tokyo

La scelta della redazione

Vincitore: God of War: Ragnarok

La scelta dei lettori

Vincitore: God of War: Ragnarok (71%)

(71%) Seconda posizione: Horizon: Forbidden West (16,8%)

(16,8%) Terza posizione: The Last of Us – Part I (5%)

Redazione e community si sono trovati assolutamente d’accordo: God of War: Ragnarok ha vinto con ampio margine il premio di Miglior gioco dell’anno su PlayStation, superando anche la concorrenza del comunque ottimo Horizon: Forbidden West.

Il ritorno di Kratos, arrivato lo scorso mese di novembre, ha convinto molto il pubblico, con un distacco dalla seconda posizione veramente importante, di fatto fagocitando quasi tutti i voti.

Gioco dell’anno su Xbox

I nominati

Pentiment

Immortality

Scorn

Grounded

As Dusk Falls

La scelta della redazione

Vincitore: Immortality

La scelta dei lettori

Vincitore: Scorn (34,9%)

(34,9%) Seconda posizione: Pentiment (28,1%)

(28,1%) Terza posizione: Immortality (17,7%)

Molto diverso, invece, l’esito delle votazioni per quanto riguarda il miglior gioco dell’anno su Xbox. La nostra redazione ha visto un testa a testa tra Immortality e Pentiment, con il primo a uscirne vincitore. L’avventura cinematografica di Sam Barlow, che porta a una nuova maturazione il suo stile unico, ha colpito nel segno.

I nostri lettori hanno assegnato il premio a Scorn, con l’affascinante e viscerale titolo che ha preceduto di misura Pentiment e con Immortality che, in questo caso, si è accontentato della medaglia di bronzo.

Gioco dell’anno su Nintendo Switch

I nominati

Bayonetta 3

Xenoblade Chronicles 3

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Triangle Strategy

Splatoon 3

La scelta della redazione

Vincitore: Bayonetta 3

La scelta dei lettori

Vincitore: Xenoblade Chronicles 3 (33,2%)

(33,2%) Seconda posizione: Bayonetta 3 (31,7%)

(31,7%) Terza posizione: Mario + Rabbids: Sparks of Hope (16,2%)

Eravamo sicuri che sarebbe stata una delle categorie più combattute, considerando l’anno di grandissime uscite vissuto da Switch, e così è stato. Nei nostri voti redazionali c’è stata una perfetta parità tra Bayonetta 3 e lo splendido Triangle Strategy. A portare a casa la vittoria è il titolo di PlatinumGames, premiatissimo nella nostra recensione e che è senz’altro uno dei must have assoluti dell’anno.

I nostri lettori hanno invece premiato di misura Xenoblade Chronicles 3 su Bayonetta 3, mentre a chiudere il podio è stato Mario + Rabbids: Sparks of Hope, più distaccato rispetto ai due contendenti principali.

Gioco dell’anno su PC

I nominati

Victoria 3

God of War

Two Point Campus

Stray

Card Shark

La scelta della redazione

Vincitore: God of War

La scelta dei lettori

Vincitore: God of War (54,9%)

(54,9%) Seconda posizione: Stray (24,5%)

(24,5%) Terza posizione: Victoria 3 (10,3%)

Voti perfettamente sovrapponibili, invece, per quanto riguarda il miglior gioco dell’anno su PC. L’arrivo anche su Windows di God of War è stato accolto molto bene: il gioco ha vinto con distacco nelle valutazioni della nostra redazione e anche nelle votazioni della nostra community. Considerando che SpazioGames è una testata prima di tutto console-oriented, la cosa non sorprende troppo.

A inseguire Kratos nelle votazioni del nostro pubblico è stato il micio di Stray, anche se ampiamente distanziato. Si accontenta della terza piazza l’ottimo Victoria 3, titolo molto molto atteso dal pubblico PC.

Miglior direction

I nominati

God of War: Ragnarok

Elden Ring

Bayonetta 3

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Horizon: Forbidden West

La scelta della redazione

Vincitore: Elden Ring

La scelta dei lettori

Vincitore: Elden Ring (46,2%)

(46,2%) Seconda posizione: God of War: Ragnarok (37,3%)

(37,3%) Terza posizione: Horizon: Forbidden West (11,6%)

Elden Ring va in modalità piglia-tutto e porta a casa il premio per la miglior direction dell’anno sia nei voti della nostra redazione (e con ampio margine, va detto), sia in quelli dei nostri lettori, dove God of War: Ragnarok è riuscito a stargli un po’ più vicino, ma senza speranza di superarlo. Chiude il podio dei lettori Horizon: Forbidden West.

L’impronta data da Hidetaka Miyazaki alla sua opera, insomma, ha fatto decisamente centro ed è riuscita a mettere d’accordo tutti.

Miglior narrativa

I nominati

God of War: Ragnarok

Elden Ring

Immortality

Xenoblade Chronicles 3

Horizon: Forbidden West

La scelta della redazione

Vincitore: Immortality

La scelta dei lettori

Vincitore: God of War: Ragnarok (58,3%)

(58,3%) Seconda posizione: Elden Ring (15,3%)

(15,3%) Terza posizione: Xenoblade Chronicles 3 (10,4%)

Diversi in modo affascinante, invece, i vincitori della miglior narrativa dell’anno. La nostra redazione ha premiato al foto-finish Immortality, con un distacco davvero irrisorio da God of War: Ragnarok, consegnando al titolo di Sam Barlow la statuetta per quanto fatto in termini di storytelling.

Per i nostri lettori, invece, Immortality non è nemmeno da podio: a trionfare è God of War: Ragnarok, inseguito dalla lunghissima distanza da Elden Ring e da Xenoblade Chronicles 3.

Miglior art direction

I nominati

Elden Ring

Horizon: Forbidden West

God of War: Ragnarok

Scorn

Return to Monkey Island

La scelta della redazione

Vincitore: Elden Ring

La scelta dei lettori

Vincitore: Elden Ring (49,2%)

(49,2%) Seconda posizione: God of War: Ragnarok (22%)

(22%) Terza posizione: Horizon: Forbidden West (15,8%)

Elden Ring ci mette di nuovo tutti d’accordo, portando a casa il premio per la miglior art direction sia nei voti della nostra redazione, sia in quelli dei nostri lettori. Nel nostro caso, il lavoro svolto dagli artisti di FromSoftware per tratteggiare l’Interregno ha superato con un grande vantaggio Horizon: Forbidden West.

Nei voti dei nostri lettori, invece, a inseguire Elden Ring è stato God of War: Ragnarok, con l’Ovest Proibito di Aloy che si è accomodato in terza piazza (nel caso dei voti redazionali, ad arrivare terzo è stato Scorn).

Miglior audio design

I nominati

Horizon: Forbidden West

The Last of Us – Part I

A Plague Tale: Requiem

God of War: Ragnarok

Ghostwire Tokyo

La scelta della redazione

Vincitore: God of War: Ragnarok

La scelta dei lettori

Vincitore: God of War: Ragnarok (44,7%)

(44,7%) Seconda posizione: The Last of Us – Part I (20,6%)

(20,6%) Terza posizione: Horizon: Forbidden West (15,8%)

Il lavoro svolto da Sony Santa Monica per il comparto audio del suo God of War: Ragnarok è uscito vincitore dalla categoria miglior audio design sia per la nostra redazione che per i nostri lettori.

Nel caso delle votazioni della community, a emergere è stato un curioso podio di esclusive Sony, con The Last of Us – Part I e Horizon: Forbidden West all’inseguimento di Kratos.

Miglior colonna sonora

I nominati

Elden Ring

Horizon: Forbidden West

Metal: Hellsinger

Bayonetta 3

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

La scelta della redazione

Vincitore: Elden Ring

La scelta dei lettori

Vincitore: Elden Ring (46,2%)

(46,2%) Seconda posizione: Horizon: Forbidden West (26,2%)

(26,2%) Terza posizione: Metal: Hellsinger (14,4%)

La grande atmosfera di Elden Ring mette d’accordo tutti, portando a casa entrambi i premi per la miglior colonna sonora dell’anno.

Curiosamente, anche i podi sono stati identici: a inseguirlo nei voti dei lettori sono stati, nell’ordine, Horizon: Forbidden West e Metal: Hellsinger, nei voti redazionali i due giochi erano arrivati secondi a pari merito.

Indie dell’anno

I nominati

Cult of the Lamb

Tunic

SIFU

Neon White

Immortality

La scelta della redazione

Vincitore: Immortality

La scelta dei lettori

Vincitore: SIFU (48,4%)

(48,4%) Seconda posizione: Cult of the Lamb (20,6%)

(20,6%) Terza posizione: Tunic (14,3%)

Altro giro, altra grande vittoria per Immortality, che porta a casa il premio di miglior indie dell’anno in questi SpazioGames Awards 2022, sbaragliando i diretti concorrenti.

Per i nostri lettori, il gioco di Sam Barlow rimane anche fuori dal podio e il vincitore è invece SIFU, che precede ampiamente Cult of the Lamb e Tunic.

Interpretazione dell’anno

I nominati

Ashly Burch in Horizon: Forbidden West

Christopher Judge in God of War: Ragnarok

Manon Gage in Immortality

Sunny Suljic in God of War: Ragnarok

Martha Mackintosh in Elden Ring

La scelta della redazione

Vincitore: Christopher Judge in God of War: Ragnarok

La scelta dei lettori

Vincitore: Christopher Judge in God of War: Ragnarok (51,3%)

(51,3%) Seconda posizione: Ashly Burch in Horizon: Forbidden West (18,1%)

(18,1%) Terza posizione: Martha Mackintosh in Elden Ring (14,1%)

Come accaduto ai The Game Awards (ma ce lo ricordiamo tutti, vero?) è stato Christopher Judge, con il suo ruolo come Kratos in God of War: Ragnarok, a portare a casa il premio per la miglior interpretazione dell’anno votato dalla redazione – di misura su Ashly Burch, Aloy in Horizon: Forbidden West.

Judge vince anche per i nostri lettori, con un distacco enorme rispetto ai voti espressi dalla nostra redazione: a inseguirlo è ancora una volta Burch con la sua Aloy, mentre chiude il podio Martha Mackintosh, che è stata Melina in Elden Ring.

Gioco più atteso per il 2023

I nominati

Final Fantasy XVI

Starfield

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Resident Evil 4 Remake

Silent Hill 2 Remake

La scelta della redazione

Vincitore: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La scelta dei lettori

Vincitore: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (28,9%)

(28,9%) Seconda posizione: Final Fantasy XVI (24,1%)

(24,1%) Terza posizione: Starfield (21,9%)

Dopo la grande attesa anche solo per scoprirne il nome, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco che tutti stiamo aspettando. Nei voti redazionali ha ottenuto in margine impressiona te rispetto agli inseguitori.

Più bilanciati, invece, i voti dei nostri lettori, dove anche Final Fantasy XVI e Starfield sono decisamente sotto i riflettori per il 2023.

GIOCO DELL’ANNO

I nominati

Elden Ring

Horizon: Forbidden West

God of War: Ragnarok

Bayonetta 3

Xenoblade Chronicles 3

La scelta della redazione

Vincitore: Elden Ring

La scelta dei lettori

Vincitore: Elden Ring (50,3%)

(50,3%) Seconda posizione: God of War: Ragnarok (33,3%)

(33,3%) Terza posizione: Horizon: Forbidden West (8,9%)

Infine, il Gioco dell’Anno, che non ha riservato sorprese: nelle nostre votazioni redazionali, Elden Ring ha vinto con un margine siderale (oltre il 73% dei voti), conquistando la palma di miglior titolo dell’anno in assoluto per gli SpazioGames Awards.

Anche i nostri lettori si sono trovati concordi, anche se con un margine meno netto: Elden Ring è il vostro gioco dell’anno, inseguito dalla distanza da God of War: Ragnarok e da Horizon: Forbidden West. Per completezza, riferiamo anche che i nostri lettori hanno assegnato il 6% dei voti a Xenoblade Chronicles e l’1,5% dei voti a Bayonetta 3.

Da quando il titolo di Miyazaki era arrivato sugli scaffali, nel mese di febbraio, era stata forte la sensazione che potesse essere l’opera più imponente dell’anno – e le cose non sono cambiate fino a dicembre. Congratulazioni a FromSoftware e a Bandai Namco per questo premio!

È stata una stagione videoludica davvero ricca e, come potete vedere, Elden Ring, God of War: Ragnarok e Immortality hanno portato a casa numerosi premi. Ci ritroveremo qui per il 2023, che si promette parecchio scoppiettante: vedremo chi saranno, tra un anno, i migliori giochi per la redazione e i lettori di SpazioGames.it.

In attesa di quel momento, vi ringraziamo per i tantissimi voti e vi auguriamo un buon 2023!