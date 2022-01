I migliori giochi del 2021 – La classifica

I primi giorni del nuovo anno sono sempre ottimi per ripercorrere l’anno precedente – sì, diciamolo, siamo un po’ nostalgici. Considerando che ci attende un 2022 di grandi uscite, in particolare dal mese di febbraio in poi, vale la pena fare il punto su quelli che sono stati i migliori giochi del 2021.

Dopo che nei giorni scorsi abbiamo assegnato i nostri SpazioGames Awards 2021, con la nostra redazione e i nostri lettori che hanno identificato i migliori giochi dell’anno in diverse categorie, oggi vediamo un riepilogo più statistico che, come accaduto già per la classifica delle migliori esclusive PS4, è basato sui voti ottenuti dai giochi del 2021 in sede di recensione.

Come sempre, si tratta di una classifica puramente statistica, dal momento che ha poco senso paragonare il 9 ottenuto da una mela con il 9 ottenuto da un’ananas, per usare termini semplici. In termini più complessi, come si paragonano il 9 di Chicory e quello di Halo Infinite? Ecco: non si paragonano. È un dato statistico, una unità di misura che vuole permettere di identificare in modo immediato quanto di buono quel gioco proponga.

Tuttavia, quando dei titoli – all’interno della loro nicchia di riferimento – riescono a ottenere delle valutazioni particolarmente alte, come in questi casi, è sempre indice che abbiano fatto qualcosa di significativo.

Vediamo, allora, tutti i giochi che hanno lasciato il segno nel 2021.

I migliori giochi del 2021

15. Ender Lilies: Quietus of the Knights (giugno)

14. Shin Megami Tensei V (novembre)

13. Hitman 3 (gennaio)

12. Monster Hunter Rise (marzo)

11. Lone Echo II (ottobre)

10. Disco Elysium: The Final Cut (ottobre)

09. Resident Evil Village (maggio)

08. Guilty Gear – Strive – (giugno)

07. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (luglio)

06. Chicory: A Colorful Tale (giugno)

05. Metroid Dread (ottobre)

04. Halo Infinite (dicembre)

03. Forza Horizon 5 (novembre)

02. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (febbraio)

01. Life is Strange: True Colors (settembre)

15. Ender Lilies: Quietus of the Knights (8,7/10)

Piattaforme: PC, PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series

Il 2021 ha regalato alcune piccole grandi perle come Ender Lilies: Quietus of the Knights, un gioco di ruolo in stile metroidvania a scorrimento orizzontale che riesce a offrire delle grandi particolarità in un genere tutt’altro che facile. Il risultato è quello di un titolo affascinante da vedere e da giocare, come sottolineato dal nostro critico Domenico Musicò nella recensione, in cui lo ha premiato con 8,7/10.

Il commento di SpazioGames

“Ender Lilies: Quietus of the Knights è un sorprendente esponente del genere che conferma tutta le potenzialità già espresse durante la fase di accesso anticipato. Appassionante, con un sistema di avanzamento ben gestito e una convincente costruzione della mappa di gioco, l’opera di Live Wire e Adglobe riesce nell’impresa di svettare con grazia in mezzo a un mare di cloni senz’anima, garantendo soddisfazione ai fan più affezionati dei metroidavania.”

14. Shin Megami Tensei V (8,7/10)

Piattaforme: Nintendo Switch

Il nostro Gianluca Arena ha premiato l’affascinante lavoro svolto da ATLUS per il suo Shin Megami Tensei V, sottolineando come il team giapponese sia riuscito a mettere insieme un’atmosfera oscura e un combat system intrigante, senza rinunciare alla possibilità di coinvolgere tanto i neofiti quanto i veterani.

Il commento di SpazioGames

“Si è fatto attendere probabilmente più del dovuto, ma adesso che è tra noi, Shin Megami Tensei V è la dimostrazione che quei diavolacci di Atlus, oltre alle pentole, sanno fare anche i coperchi. Partendo dalle fondamenta gettate con il terzo episodio, il team di sviluppo ha costruito una narrativa magnetica ma meno opaca, un sistema di combattimento ancora più rifinito e ha ulteriormente innalzato le possibilità di personalizzazione dell’esperienza di gioco, a creare uno dei giochi di ruolo migliori che ci siano capitati per le mani negli ultimi anni. A rafforzare concetti ludici già così solidi, questo quinto capitolo aggiunge fasi di esplorazione finalmente godibili e ariose, una maggiore scalabilità del notevole tasso di sfida e una localizzazione italiana di qualità, che, siamo sicuri, porterà nuove leve al franchise. Una delle migliori esclusive per Nintendo Switch nonché uno dei migliori episodi del franchise Atlus.”

13. Hitman 3 (8,8/10)

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

La salita che aveva davanti IO Interactive era delle più impervie, eppure il team non solo non si è perso d’animo dopo il divorzio da Square Enix, ma ha anche tirato fuori uno dei migliori episodi del suo franchise più famoso, con Hitman 3. Intelligente, affascinante nella direzione artistica, geniale e unico nel level design: l’ultimo gioco dell’Agente 47 è un sandbox ricco di opportunità che stregherà qualsiasi fan degli stealth che richiedono prima di pensare, e poi di agire.

Nella recensione, la caporedattrice Stefania Sperandio ha assegnato al gioco una valutazione di 8,8/10.

Il commento di SpazioGames

“Da quando ha lanciato la trilogia del World of Assassination, IO Interactive ha inseguito una visione che voleva mettere la natura sandbox al centro del futuro di Hitman, e così è stato. Questo concetto è arrivato alla sua massima manifestazione nella proposta ludica di Hitman 3, che mettendosi alle spalle qualsiasi ragionamento legato al mercato che porterebbe a un appiattimento delle proposte, punta come non mai sulla natura stealth della saga, elevandola a nuovi standard grazie a un level design certosino e unico. Nonostante una IA che rinuncia a migliorarsi rispetto al passato, Hitman 3 ci riconsegna allora una IO mai così consapevole delle sue unicità, che non solo può dare un futuro importante e radioso alla saga dell’Agente 47, ma che sembra più pronta che mai a cimentarsi anche con le nuove scorribande videoludiche di James Bond.”

12. Monster Hunter Rise (8,8/10)

Piattaforme: Nintendo Switch

Dopo il successo di Monster Hunter World, non era facile reinventare la saga per un nuovo adattamento, ma Monster Hunter Rise riesce non solo a coinvolgere tutti i cacciatori su Nintendo Switch (e da quest’anno lo farà anche su PC), ma anche a girare in modo sorprendentemente positivo sulla piccolina di casa Nintendo.

Nella sua recensione, Valentino Cinefra ha assegnato al gioco una tonante valutazione di 8,8/10, premiando il grande lavoro svolto da Capcom.

Il commento di SpazioGames

“Gli insetti-filo di Monster Hunter Rise tolgono un po’ di polvere al gameplay storico della serie donando una inedita dinamicità, ed i canyne sono a pieno diritto i nuovi migliori amici di un cacciatore. A fronte di una serie di comprensibili compromessi estetici per far girare il titolo su Switch in maniera solida, Monster Hunter Rise è un simulatore di caccia appagante e soverchiante di contenuti come sempre, ma per la prima volta realmente accogliente anche per i giocatori neofiti o più avvezzi al gioco in solitaria. Un’esperienza totalizzante, imperdibile per i fan del franchise e ideale per chi è sempre stato lontano da un Monster Hunter per timore reverenziale.”

11. Lone Echo II (8,8/10)

Piattaforme: Oculus

Anche la realtà virtuale ha trovato una bella conferma nel 2021, incarnata da Lone Echo II. Dopo quanto di buono fatto con il capitolo originale, infatti, l’epopea spaziale è andata avanti proponendo un’esperienza spettacolare e una storia davvero coinvolgente.

Così coinvolgente che il nostro esperto Daniele Spelta ha assegnato al gioco un punteggio tondo di 8,8/10, indicandolo come una delle più importanti proposte in VR dell’anno.

Il commento di SpazioGames

“Difficile esprimere un giudizio totalmente positivo sulla VR, una tecnologia che ha faticato ad imporsi e che può essere accusata di non aver avuto il coraggio di proporre nuovi standard. Poi arriva un’opera come Lone Echo II e l’opinione muta completamente. Il titolo creato da Ready at Dawn è infatti uno dei picchi massimi della realtà virtuale, così come ai suoi tempi lo fu il primo capitolo. Siamo al cospetto di un titolo studiato in ogni particolare, capace di coinvolgere con una storia intima e che ruota attorno al rapporto dei due protagonisti principali, Olivia e Jack, loro malgrado coinvolti in un’epopea che ci ha tenuti con il fiato sospeso sino alla fine.”

10. Disco Elysium: The Final Cut (9/10)

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Stadia, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series

Realizzare una versione estesa, completa e ampliata di una perla come Disco Elysium era tutt’altro che facile, ma Disco Elysium: The Final Cut riesce in questo straordinario intento, regalando anche su Nintendo Switch (versione recensita) una delle esperienze narrative e videoludiche più coinvolgenti dell’intero anno – che ha stregato, di nuovo, il nostro Gianluca Arena.

Il commento di SpazioGames

“Sebbene non rappresenti il porting migliore che abbiamo visto su Switch, la versione per la console ibrida Nintendo di Disco Elysium The Final Cut non può che soddisfare sotto diversi punti di vista, rendendosi quindi indispensabile per tutti gli amanti di un certo tipo di giochi di ruolo, ovvero quelli in cui si legge e si riflette parecchio e si utilizzano i riflessi col contagocce. Un’interfaccia grafica rimaneggiata, un font dalle dimensioni più generose e un lavoro certosino sulle texture e sugli effetti di illuminazione assicurano non solo la godibilità delle molte linee di dialogo anche in modalità portatile, ma anche uno stacco meno netto di quanto si potrebbe pensare rispetto alle versioni per PC e per le console Sony. Alla resa dei conti, allora, non ci spingeremmo ad affermare che questa sia l’edizione definitiva del gioco (prerogativa che appartiene ancora a quella PC), ma di certo è quella più versatile nonché l’unica che consenta di perdersi per le strade ed i sentieri meno battuti di Martinaise liberi da vincoli spazio/temporali di sorta. E se malauguratamente non l’aveste ancora giocato, fatelo. Certi capolavori meritano il pubblico più vasto possibile.”

9. Resident Evil Village (9/10)

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Il ritorno di Ethan Winters in Resident Evil Village ha tenuto botta di fronte alle alte aspettative, e non solo: ha dimostrato che Capcom ha intrapreso una strada sensata con i cambiamenti epocali apportati al franchise dopo Resident Evil VII. Da questo punto in poi, la nostra classifica si riempie di eccellenze e non ci sono dubbi che, come sottolineato dal nostro Domenico Musicò nella sua recensione, anche Village possa fregiarsi con orgoglio di questo titolo.

Il gioco è stato votato dai nostri lettori come GOTY 2021.

Il commento di SpazioGames

“Resident Evil Village spazza via i dubbi sulla trama e sulla presunta inadeguatezza di certe figure orrorifiche, facendo un attento e convincente lavoro sulla narrazione, che rivela clamorosi dettagli sul passato e apre la strada a un futuro di grandiose prospettive. La riuscita formula di gioco è la perfetta commistione tra Resident Evil 7 e l’ultimo cult firmato Mikami, e sebbene si avverta in modo evidente quanto l’enorme potenziale non sia stato pienamente sfruttato, Village è il meglio che si potesse chiedere da un capitolo cross-gen che ha avuto la forza di presentarsi come un classico moderno e al contempo come uno dei capitoli più riusciti della serie.”

8. Guilty Gear – Strive – (9/10)

Piattaforme: PC, PS4, PS5

Arc System Works ha confezionato, con il suo Guilty Gear – Strive –, un picchiaduro di qualità davvero altissima: bello da giocare, da vedere, da affrontare anche in multiplayer, il titolo recensito dal nostro Silvio Mazzitelli è un fiore all’occhiello del genere e uno dei grandi punti di riferimento del 2021.

Il commento di SpazioGames

“Guilty Gear Strive riesce nel suo intento di proporre un titolo maggiormente accessibile ai neofiti, mantenendo però un sistema di combattimento molto stratificato e ricco di opzioni per ogni tipo di giocatore. Visivamente curatissimo e con una colonna sonora potente ed evocativa, il nuovo picchiaduro di Arc System Works sembra, a ogni scontro, un anime in movimento. Strive è divertentissimo da giocare per tutti grazie alle azioni frenetiche e alle combinazioni spettacolari di mosse che è possibile compiere con pochi sforzi. Il netcode ha ancora qualche problema, ma funziona bene anche con avversari d’oltreoceano; infine, come fiore all’occhiello, c’è una modalità Storia che chiude il cerchio di una trama iniziata oltre vent’anni fa e che riuscirà ad appassionarvi, se le darete una possibilità. “

7. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (9/10)

Piattaforme: Nintendo Switch

Il ritorno a Oltrenuvola è di quelli da ricordare: la riproposizione di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD recensita dal nostro Valentino Cinefra permette anche a chi se lo fosse perso di recuperare un piccolo gioiello del franchise di casa Nintendo, ora comodamente anche su Nintendo Switch – perché Oltrenuvola, molto probabilmente, avrà tanto a che vedere con il sequel di Breath of the Wild.

Il commento di SpazioGames

“Se avete amato l’originale, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è la sua versione finale, definitiva e reale – una Director’s Cut, se vogliamo, visto che ultimamente va di moda. Per chi non ha digerito l’originale si tratta di una seconda occasione dedicata a chi ama mettersi in gioco. Se avete conosciuto la saga con Breath of the Wild vi ritroverete a scoprire il più fresco dei “vecchi” Zelda, e potrete conoscere l’avventura di Link più romantica ed avvolgente. Un viaggio appagante, nonostante i problemi e la negatività che si è portato dietro negli anni. Benvenuti, o bentornati, ad Oltrenuvola.”

6. Chicory: A Colorful Tale (9/10)

PC, PS4, PS5, Switch

L’uso significativo, ludico e narrativo del colore. Una splendida direzione artistica che spalleggia il gameplay e l’interazione. Un viaggio emozionante, delizioso ed appagante. Probabilmente, basterebbe questo a definire bene cosa vi attende in Chicory: A Colorful Tale, che è con ampio distacco uno dei migliori titoli indipendenti arrivati nel 2021 – come sottolineato nella sua recensione dal nostro Daniele Spelta, che lo ha premiato con un tondo 9/10.

Il commento di SpazioGames

“Vuoi per i suoi dialoghi, vuoi per la capacità di trattare certi temi, vuoi per la sua direzione artistica, è davvero difficile non affezionarsi a Chicory: A Colorful Tale e ai suoi personaggi. Dopo Wandersong, Lobanov e soci hanno fatto di nuovo centro e sono stati abili a strutturare la loro opera attorno ad una meccanica di gioco tanto semplice quanto geniale, quel pennello magico capace di ridare colore ad un mondo in bianco e nero e che viene usato per risolvere puzzle, per destreggiarsi nei pochi duelli o, ancora, semplicemente per aiutare e far felici gli abitanti delle città.”

5. Metroid Dread (9/10)

Piattaforme: Nintendo Switch

Il ritorno di Samus alle due dimensioni in Metroid Dread è stato una straordinaria sorpresa: lanciato per accompagnare il debutto di Nintendo Switch OLED, il titolo di casa Nintendo riesce a mantenersi fedele ai canoni storici del franchise, pur adattandone la fruizione anche a chi è meno esperto. Il risultato è un videogioco magnetico, dall’alto tasso di sfida, che tratta sempre il giocatore nel modo giusto e gli lascia modo di ingegnarsi, esprimersi, vagabondare, come raccontato da Stefania Sperandio nella recensione completa, valsa un 9/10.

Il gioco è stato votato dalla nostra redazione anche come GOTY 2021 di SpazioGames.

Il commento di SpazioGames

“Gli appassionati hanno aspettato tantissimo per Metroid Dread, ma ne è valsa la pena. La nuova avventura di Samus sembra quasi non curarsi del tempo trascorso e riprendere il filo dove lo aveva lasciato, riavvolgendo quanto MercurySteam fece su Metroid: Samus Returns e stendendo un tappeto rosso a chi ama le caratteristiche tradizionali della storica saga Nintendo – qui tornate all’ennesima potenza, in una struttura che riesce sia a non tagliare fuori nessuno, sia a concedere la giusta libertà e il giusto livello di sfida ai veterani della Federazione Galattica. Preparate l’armatura, perché se Metroid ha fatto scuola nella storia dei videogiochi e non avevate idea del perché, Dread è la risposta a tutte le vostre domande.”

4. Halo Infinite (9/10)

Le possibilità di personalizzazione delle varie armature sono molteplici.

Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series

Dopo la lunga attesa, il ritorno di Master Chief in Halo Infinite è stato bello come ci si aspettava: forte di una campagna che guarda all’open world, ma senza snaturarsi, e di un multiplayer convincente e che funziona alla grande, il progetto magno di casa Xbox per il 2021 porta a casa una valutazione stellare nella recensione del nostro Marino Puntorieri, affermandosi come uno dei migliori giochi dell’intero anno.

Il commento di SpazioGames

“In un contesto dove le software house faticano ad uscire dalla comfort zone e preferiscono quasi esclusivamente puntare su un effetto nostalgia, 343 Industries dimostra coraggio e perseveranza nel cercare nuove soluzioni da integrare ai capisaldi che hanno reso grande la serie. Halo Infinite presenta un mondo open world che funziona e convince nella sua unicità, ma non dimentica di dare il giusto spazio alla narrazione e ai vari personaggi principali, evitando in modo intelligente il rischio diluizione. Il gameplay frenetico rimane una certezza sia in singolo sia nel multigiocatore, e al netto di alcuni piccoli limiti non potevamo chiedere di meglio per tornare a indossare l’armatura di Master Chief.”

3. Forza Horizon 5 (9,2/10)

Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series

Xbox conquista anche il bronzo dell’anno grazie all’eccellente Forza Horizon 5, che ha ottenuto la terza miglior valutazione dell’intero 2021 sulle nostre pagine. Recensito da Domenico Musicò, il gioco di corse arcade di casa Microsoft è una perla assoluta da scaricare da Xbox Game Pass prima di subito, che migliora in tutto quanto fatto dal predecessore, proponendo una mappa di gioco ricchissima, veicoli pero ogni gusto e un’esperienza di guida divertente e accattivante.

Il commento di SpazioGames

“Brillante, vario, splendido da vedere e magnifico da giocare, Forza Horizon 5 riesce nell’arduo compito di superare il suo predecessore. Sebbene non manchino parecchi momenti in cui si bada molto alla quantità, facendo affiorare un forte senso di già visto, il nuovo capitolo della serie è una prepotente dimostrazione di forza e il primo vero ruggito di questa nuova generazione, che è finalmente entrata nel vivo. Disponibile fin dal primo giorno su Game Pass, Forza Horizon 5 riuscirà a intrattenervi per moltissime ore senza farvi avvertire reali momenti di stanca. Il re delle corse arcade è ancora sul suo intoccabile trono.”

2. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (9,3/10)

Piattaforme: Nintendo Switch

La seconda miglior valutazione dell’anno è invece andata a Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, altra rispolverata con inediti di casa Nintendo, che il nostro Valentino Cinefra ha premiato con una valutazione stellare. Il motivo è presto detto: il gioco originale è ancora straordinariamente godibile e l’aggiunta di Bowser’s Fury è una chicca che guarda al futuro di casa Nintendo, proponendo ore extra di divertimento e un’esperienza da cui faticherete a staccarvi, consumando la vostra console Nintendo Switch.

Il commento di SpazioGames

“Se Super Mario 3D World è ancora oggi una lectio magistralis sui platform, Bowser’s Fury è l’equivalente di una tesi sperimentale sulle future derive open world del franchise. Come ogni esperimento tante cose funzionano, alcune sono da perfezionare, ma c’è un’esperienza di base che ci ha convinto in pieno. Super Mario 3D World è un’ottima versione rivista e corretta per i veterani, con tanto di inedito multiplayer online. Per i neofiti è un platform così versatile da diventare un party game all’occorrenza, o il perfetto bilanciamento tra i due in base alle vostre necessità. Se tutte le riedizioni dei videogiochi Nintendo fossero così non ci sarebbe più niente di cui lamentarsi, onestamente.”

1. Life is Strange: True Colors (9,5/10)

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

La valutazione più alta dell’anno e la medaglia d’oro vanno a Life is Strange: True Colors, premiato nella recensione del nostro Valentino Cinefra per il suo essere riuscito a portare a un livello definitivo le avventure grafiche narrative moderne.

La caratterizzazione dei personaggi, le ibridazioni, l’interpretazione degli attori, la sceneggiatura assolutamente attuale basata sull’empatia in un periodo in cui il contatto umano è così difficile: True Colors ha le stigmate del grande gioco e se amate le avventure narrative e non ci avete ancora giocato, vi state facendo un grande torto.

Il commento di SpazioGames