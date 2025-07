Se non avete ancora fatto il grande passo verso la next-gen, questa è senza dubbio una delle occasioni più vantaggiose dell’anno. Sony propone la PS5 Slim Digital Edition a 399,99 €, includendo nel bundle il nuovissimo Call of Duty: Black Ops 6, ultimo capitolo della leggendaria saga. Una proposta ideale per chi desidera aggiornare il proprio setup senza compromessi, combinando prestazioni di alto livello e un titolo AAA già pronto all’uso. Una promozione del genere, con questo rapporto qualità-prezzo, è davvero difficile da ignorare.

Bundle PS5 Slim + Black Ops 6, chi dovrebbe acquistarlo?

Acquistare una console e ricevere incluso un titolo del calibro di Call of Duty: Black Ops 6 è un’opportunità da cogliere al volo. Il nuovo capitolo della celebre saga promette un’esperienza di gioco adrenalinica, densa di azione e innovazioni tecniche. Grazie alla potenza della PS5, potrete godere fin da subito di grafica ultra-definita, tempi di caricamento ridotti e prestazioni fluide. Questo pacchetto vi consente di immergervi nell’universo del gaming di nuova generazione senza ulteriori spese per l'acquisto di giochi extra.

Ricordiamo che PlayStation 5 Slim è una versione aggiornata della console originale, più sottile e leggera, ma altrettanto potente. Dispone di 1 TB di spazio SSD, un design ottimizzato e una struttura più compatta, ideale per qualsiasi tipo di postazione domestica. Se state cercando una console moderna, affidabile e con un’estetica minimale, questa è la soluzione perfetta. L’aggiunta di Black Ops 6 al pacchetto la rende ancora più competitiva, soprattutto considerando il valore commerciale del gioco al lancio.

Con un investimento contenuto, potete portarvi a casa un bundle che rappresenta al meglio l’ingresso nel mondo del gaming di nuova generazione. PS5 Slim, unita a uno dei titoli più forti del momento, offre un punto di partenza solido per vivere esperienze videoludiche spettacolari. Se volevate una motivazione per passare alla PS5, adesso l’avete. Approfittate di questa offerta esclusiva: il futuro del videogioco vi aspetta, e ora potete viverlo fin dal primo avvio della console.

