Marvel’s Venom, il progetto standalone per PS5 mai ufficialmente annunciato ma trapelato nel famigerato leak di Insomniac Games nel 2023, sarebbe stato posticipato al 2026.

A riportarlo è il canale YouTube The Maggshow, che rilancia voci interne secondo cui il gioco e spin-off di Marvel's Spider-Man 2 (che trovate su Amazon) non uscirebbe più nel corso di quest’anno come inizialmente previsto.

L’assenza totale di comunicazioni ufficiali da parte di PlayStation e Insomniac, a metà 2025 ormai inoltrata, aveva già fatto sorgere dubbi tra i fan.

Secondo la fonte, il titolo dovrebbe collocarsi nel 2026 come progetto di medio calibro, sulla scia di Spider-Man: Miles Morales, uscito nel 2020 tra il primo e il secondo capitolo principale della serie.

In questo senso, Venom servirebbe da ponte tra Marvel’s Spider-Man 2 (2023) e Marvel's Spider-Man 3, previsto per il 2029 secondo la roadmap emersa nel leak.

Il report non offre dettagli né sul periodo preciso dell’uscita, né su quando il gioco sarà rivelato ufficialmente. Tuttavia, con il 2026 non troppo lontano, una presentazione potrebbe essere all’orizzonte, soprattutto se si considera che il titolo dovrebbe riutilizzare asset e parte dell’infrastruttura dei capitoli precedenti, proprio come fece Miles Morales all’epoca.

Va comunque sottolineato che The Maggshow non è una fonte con una comprovata affidabilità nelle anticipazioni, e anche se quanto riportato fosse corretto al momento, la natura fluida dello sviluppo potrebbe portare a nuovi cambiamenti nei prossimi mesi.

Non sorprende affatto che Venom sia stato rinviato: tra i ritmi serrati di Insomniac, le conseguenze del data breach e un mercato sempre più esigente, il 2025 era una finestra troppo stretta. Tuttavia, l’idea di un titolo più compatto e focalizzato su Eddie Brock ha un potenziale enorme. Se manterrà la qualità narrativa e tecnica dei precedenti giochi Marvel, l’attesa potrebbe valerne la pena. Ora la domanda è una sola: quando ce lo mostreranno?