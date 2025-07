Ci è voluto appena poco più di un mese dal suo lancio ufficiale, ma a quanto pare alcuni utenti sono già riusciti a scoprire un bizzarro bug su Switch 2, in grado di causarne il "crash a comando" con poche e semplici operazioni.

Come segnalato da Nintendo Everything, l'errore in questione si verifica accedendo al menù delle impostazioni, per poi aprire e chiudere rapidamente in successione il menù relativo agli amiibo, per più volte di seguito.

Nello specifico, bisogna entrare e uscire ripetutamente dall'opzione "Registra un proprietario e un nickname": dopo un certo numero di tentativi consecutivi, Switch 2 crasherà indicandovi un messaggio di errore, costringendovi al riavvio della console.

Posso ipotizzare che il problema si verifica in quanto Nintendo Switch 2 (disponibile su Amazon) si trova costretta ad attivare e disattivare ripetutamente il sensore NFC per la lettura degli amiibo: evidentemente la console non reagisce bene a questi input consecutivi, mandando in tilt il sistema.

Fortunatamente, la console tornerà a funzionare come se non fosse accaduto nulla al successivo riavvio della periferica, ma nonostante ciò non posso che sconsigliarvi fortemente di ripetere voi stessi la procedura.

Un crash del sistema non è infatti esattamente qualcosa che valga la pena di replicare, dato che significa che qualcosa è andato storto col funzionamento della console: meglio evitare che possano accadere problemi imprevisti e non divertirvi troppo a stressare la periferica.

In ogni caso, è probabile che Nintendo nelle prossime settimane possa rilasciare una patch per correggere questo bizzarro bug, adesso che è diventato noto al grande pubblico.

Se non altro, dovrebbe essere un problema facile da correggere tramite una patch software, ben diverso dai problemi di surriscaldamento riscontrati da altri giocatori: del resto, al lancio di una nuova console è quasi inevitabile che emergano piccole problematiche qua e là da rivedere nel dettaglio.