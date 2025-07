Gardaland compie 50 anni e celebra questo importante traguardo inaugurando una nuova attrazione: "Animal Treasure Island". In occasione del suo mezzo secolo di storia, il celebre parco tematico italiano rinnova completamente "I Corsari", una delle sue attrazioni più amate, creando un'esperienza immersiva e tecnologicamente all'avanguardia. Ne abbiamo parlato con Stefano Cigarini, AD & Vice President Gardaland Resort, che ci ha rivelato il dietro le quinte di questo innovativo progetto e il futuro strategico del parco, tra avventura, sostenibilità e innovazione.

Gardaland: un'icona del divertimento italiano

Inaugurato il 19 luglio 1975 a Castelnuovo del Garda, Gardaland è nato dal sogno dell'imprenditore veronese Livio Furini, ispirato da una visita a Disneyland in California. Con un investimento iniziale di 200 milioni di lire, il parco ha aperto con 21 attrazioni su una superficie di 90.000 m².







Nel corso degli anni, Gardaland si è espanso fino a coprire 600.000 m², offrendo oltre 40 attrazioni suddivise in aree tematiche come Birmania, Atlantide, Far West e Medioevo . Dal 2006, il parco fa parte del gruppo britannico Merlin Entertainments, che ha contribuito alla sua crescita e modernizzazione, rendendolo una delle principali destinazioni turistiche in Italia .

Novità 2025: Animal Treasure Island e Dragon Empire

Per celebrare il suo 50° anniversario, Gardaland ha introdotto due nuove attrazioni: Animal Treasure Island e Dragon Empire. Animal Treasure Island è una dark ride acquatica immersiva, ambientata in un mondo sotterraneo ricco di avventure e personaggi affascinanti. Con un investimento di 10 milioni di euro, questa attrazione rappresenta una novità assoluta a livello mondiale, offrendo un'esperienza multisensoriale unica . Dragon Empire, invece, è una nuova area tematica che sostituisce la precedente zona dedicata a Kung Fu Panda, portando i visitatori in un regno orientale ricco di misteri e magie .

Intervista a Stefano Cigarini, AD & Vice President Gardaland Resort

Stefano Cigarini, nominato Amministratore Delegato e Vice President di Gardaland Resort nel marzo 2025, porta con sé un'esperienza pluriennale nel settore dell'intrattenimento, avendo ricoperto ruoli di leadership in realtà come Cinecittà World e Ferrari World. In un'intervista recente, Cigarini ha sottolineato l'importanza di innovare mantenendo viva l'identità storica del parco. Ha evidenziato come Animal Treasure Island rappresenti un connubio tra tecnologia avanzata e storytelling emozionale, pensato per coinvolgere tutte le generazioni. Cigarini ha inoltre annunciato piani futuri per espandere l'universo narrativo dell'attrazione attraverso merchandising, spettacoli e contenuti digitali, con l'obiettivo di consolidare la posizione di Gardaland come leader nel settore del divertimento .