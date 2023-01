Metal Gear Solid, Shadow Moses ricreata in Minecraft è nostalgia pura

Metal Gear Solid è diventato iconico anche per le sue location, e qualcuno ha deciso di trasformare Shadow Moses in uno scenario di Minecraft.

Lo scenario che ha accolto la prima delle avventure “moderne” dell’iconico protagonista della saga di Hideo Kojima, che potete anche avere al vostro fianco acquistando questa statua su Amazon, diventato icona dei videogiochi in generale.

Un luogo che molti hanno provato a riproporre in vari modi, anche con esperimenti abbastanza folli in realtà.

Anche con i mattoncini LEGO che rendono Shadow Moses più particolare di quanto già non sia. Per non parlare dei “mattoncini” digitali di Minecraft.

Spesso vi raccontiamo delle creazioni dei fan ispirati dalle loro opere preferite, e quella di Grantur97 su Reddit non è assolutamente da meno delle altre.

C’è da dire che Minecraft sicuramente aiuta ad ispirare la creatività dei giocatori più artistici, come dimostrano le creazioni a tema Elden Ring e Zelda di cui vi abbiamo parlato.

Qui sotto, invece, potete trovare l’intera galleria di Shadow Moses pensata come se fosse uno scenario del videogioco sandbox più famoso del mondo:

Il lavoro dell’autore del post di Reddit è decisamente impegnativo ma molto apprezzato, come dimostrano i commenti sotto al post originale.

Se non altro un modo per far tornare sul palcoscenico una delle serie videoludiche più famose di sempre, che forse tornerà nuovamente con il discusso remake di cui sono apparsi nuovi indizi.

Shadow Moses è cambiata molto nel corso degli anni, perché più volte abbiamo avuto la possibilità di vederle nelle varie iterazioni del franchise.

E se volete una pillola di nostalgia flash, qualcuno ha provato (riuscendoci) a riassumere tutta la trama di Metal Gear Solid in due minuti, il tempo di un caffé.

Restando in tema, Metal Gear Solid ha rinunciato in ogni caso a oltre 2000 contenuti durante il suo sviluppo: ce li svela David Hayter nel nuovo video.