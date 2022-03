Se Zelda non bastava, qualcuno sta ricreando una nazione intera in Minecraft

Minecraft è senza dubbio un gioco che non ha bisogno di presentazioni, essendo uno dei più giocati (e venduti) di sempre.

Basti pensare all’enorme mole di videogiochi legati al brand e non solo, per capire anche solo lontanamente la portata del fenomeno.

Fenomeno che molti hanno “usato” anche per ricreare l’interno mondo di Hyrule tratto dal leggendario Zelda Breath of the Wild.

Del resto parliamo del gioco che gli utenti giapponesi hanno voluto eleggere come il miglior gioco di sempre, che a quanto pare non sembra volersi fermare.

Come riportato da The Gamer, BTEUK è un progetto abbastanza ambizioso che ha intenzione di ricreare l’intero Regno Unito in Minecraft, in scala 1:1.

Si tratta di una versione completamente accurata e a grandezza naturale della nazione britannica, ovviamente fatta nei blocchi tipici del gioco Mojang.

Al momento si è realizzato un grande segmento di Newcastle, mentre nel video che trovate sotto si può ammirare Berkswell, Stevenage, Llandudno, Gravesend, e altro ancora.

Sembra inoltre che BTEUK sia in procinto di dare vita a Sunderland, giusto per capire la portata davvero epocale di questo progetto.

Il team ha anche pubblicato una mappa dei progressi che mostra a che punto sono le cose (completate anche la Torre di Londra, Halifax, Wembley Stadium, Blackfriars e HMS Belfast).

BTE sta in ogni caso per Build the Earth, tanto che al momento è in lavorazione anche la Francia e la Germania con l’intenzione di realizzare la Terra intera (compito più arduo del previsto).

