Metal Gear Solid ha rinunciato a oltre 2000 contenuti: ce li svela David Hayter nel nuovo video

Tutti i capitoli principali di Metal Gear Solid sono stati curati in ogni singolo dettaglio da Hideo Kojima e tutto il suo staff, ma a causa di evidenti limiti tecnici o difficoltà durante la produzione è stato spesso necessario a rinunciare a diversi contenuti.

La saga stealth di casa Konami (potete recuperare il quinto e ultimo capitolo su Amazon) possiede infatti una vasta quantità di contenuti tagliati prima del lancio: sebbene questa sia una ricorrenza comune nella produzione dei videogiochi, quelli di Metal Gear Solid raggiungono in alcuni casi numeri impressionanti.

L’ultimo video realizzato dal canale YouTube DidYouKnowGaming, realizzato con la collaborazione di David Hayter, storica voce di Solid Snake che narrerà il tutto, ci svela infatti una quantità incredibile di materiale previsto per la saga a cui gli sviluppatori hanno dovuto rinunciare (via DSOGaming).

L’esempio più clamoroso riguarda sicuramente Metal Gear Special Missions — conosciuto anche come VR Missions — che aveva previsto ben 3000 missioni giocabili nel titolo. Tuttavia, la versione completa non è riuscita ad accoglierle tutte, dovendosi fermare a “sole” 500 varianti.

Questi speciali livelli non sono però stati gli unici contenuti tagliati dalla serie: un ulteriore esempio che avrebbe potuto rappresentare una piccola rivoluzione è legata a Metal Gear Solid 2, che secondo le intenzioni iniziali di Kojima avrebbe dovuto includere anche la possibilità di usare comandi vocali.

Altri contenuti tagliati riguardano anche intere scene scartate a causa di limiti hardware di PS2, come una scena in cui Snake avrebbe dovuto spostarsi attraverso un alluvione, evidentemente troppo ambiziosa per le capacità tecniche della console.

Questi sono soltanto alcuni dei tanti aneddoti narrati dalla voce di Solid Snake: di seguito vi riproporremo il video completo di DidYouKnowGaming, dalla durata di oltre 40 minuti complessivi:

È indubbiamente molto interessante scoprire così tanti contenuti tagliati durante la produzione: il filmato non fa altro che confermare ai fan l’incredibile ambizione e cura per i dettagli riposta dai suoi talentuosi sviluppatori nel corso degli anni.

Ricordiamo che sono ormai passati sette anni dall’uscita di Metal Gear Solid V: una ricorrenza che è stata ricordata con grande nostalgia dallo stesso Hideo Kojima, che ha recentemente svelato di aver avuto un piccolo problema con lo sviluppo del primo gioco.

A proposito di segreti nascosti nella saga stealth, c’è chi è convinto di aver scoperto perfino il Konami Code all’interno di Metal Gear Solid 2.