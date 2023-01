Metal Gear Solid Remake si avvicina? Konami promette «nuovi sviluppi per serie familiari»

Potrebbe essere sempre più vicino l’annuncio di Metal Gear Solid Remake e di ulteriori progetti legati a Silent Hill: nel consueto messaggio d’auguri per i fan, Konami ha infatti promesso tante novità particolarmente interessanti.

Inutile ricordare che tra i brand più iconici di Konami non possiamo che trovare Metal Gear Solid in prima linea (trovate la Definitive Experience del quinto capitolo su Amazon), già più volte protagonista di chiacchiere per un possibile ritorno con un rifacimento del terzo episodio.

Il publisher aveva già anticipato grandi novità in un’intervista, evidenziando che ci saranno tanti annunci e che uno di questi è «tanto atteso», stuzzicando immediatamente la curiosità di fan e addetti ai lavori.

Nel nuovo messaggio d’auguri riportato da Famitsu (via Gematsu), Konami ha voluto insistere proprio sulle novità in arrivo, questa volta sottolineando che ci saranno anche «serie familiari» che saranno coinvolte.

Il publisher sottolinea infatti di essere al lavoro su numerosi progetti nel corso dell’anno e di avere in programma diversi annunci, anche su progetti completamente separati dalle IP più iconiche:

«Questo è l’anno del Coniglio, quindi stiamo programmando power-up e nuovi sviluppi per serie familiari, con l’obiettivo di “balzare” ancora più lontano. Inoltre, stiamo lavorando profondamente e in silenzio su nuovi progetti che dobbiamo ancora annunciarvi».

Il messaggio d’auguri si chiude con un invito ai fan di continuare a seguire Konami per scoprire tutti gli ultimi aggiornamenti, che adesso sappiamo essere non solo legati a giochi inediti, ma anche a potenziali ritorni e miglioramenti per giochi precedenti.

Adesso non resta che scoprire quali sono le cosiddette «serie familiari» a cui fa riferimento il publisher: inutile sottolineare che il messaggio sembra aver riacceso le speranze dei fan che attendono novità su Metal Gear Solid Remake, il cui annuncio dovrebbe essere molto vicino secondo alcuni report.

Ma proprio pochi giorni fa vi avevamo riportato anche la conferma del misterioso Silent Hill The Short Message, esclusiva PS5 legata al celebre franchise horror che, seppur non annunciata ancora ufficialmente da Konami, è già stata svelata da alcuni enti di classificazione e di cui sarebbero perfino già stati svelati artwork ufficiale e trama.

Curiosamente, nelle scorse ore anche Square Enix ha deciso di lanciare indizi su nuovi giochi di Final Fantasy in arrivo, anticipando che il 2023 potrebbe rivelarsi un anno molto importante. Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena scopriremo ulteriori novità.