Elden Ring ricreato dentro Minecraft è il paradiso dei Senzaluce

Elden Ring e Minecraft non hanno niente in comune? Non è mai detta l’ultima parola, nella community degli appassionati.

Il building game più famoso del mondo si è rivelato un videogioco che permette di fare qualunque cosa, anche oltre le aspettative.

Nelle mani dei modder più esperti è in grado di diventare un videogioco next-gen, che fa soffrire anche le schede video più potenti.

E insieme all’Interregno di Elden Ring, qualcuno ha costruito una intera nazione all’interno di Minecraft: vedere per credere.

Minecraft è un videogioco che stimola, e soddisfa, la creatività dei giocatori più ispirati. È il suo punto di forza che l’ha reso un videogioco eterno.

Quando poi un appassionato di Elden Ring è anche un fan di Minecraft, possono venire fuori le cose più incredibili.

Lo dimostra un utente di Reddit (e dove, sennò), che ha ricreato l’Interregno con la tipica estetica voxel del gioco di Mojang.

Il mondo di From Software è pieno di location evocative che lasciano il segno, e a volte possono stimolare pure la creatività più estrema.

Il videogiocatore in questione ha voluto scegliere un’area in particolare, ovvero quella iniziale. Quella che funge da tutorial non appena inizia l’avventura di Elden Ring.

E, come potete vedere, la resa finale è a dir poco meravigliosa. Con un bel po’ di mod ad aumentare la qualità base di Minecraft, va detto.

Tra questa, e la riproposizione della mappa di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, non sappiamo davvero dire quale sia la migliore.

