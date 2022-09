Metal Gear Solid, ecco come sarebbe giocare il Tank Hangar in un remake

Metal Gear Solid è un gioco amato da una moltitudine di giocatori, tanto che da anni si discute dell’eventualità di poter mettere mano a un vero e proprio remake.

La saga di Snake (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) ha infatti lasciato il segno, sebbene il primo episodio ha un posto speciale nel cuore dei fan.

Nelle ultime settimane si è parlato anche della presunta remaster del remake, sebbene ad oggi non si sappia ancora nulla di concreto, purtroppo.

Anzi, di recente è emerso anche che il leaker che aveva messo in circolazione le voci su un remake di MGS aveva mentito spudoratamente. A quanto pare, però, a portare avanti il sogno ci pensano i fan.

Via Reddit, un appassionato della saga di Metal Gear Solid ha compiuto infatti un piccolo miracolo, realizzando una versione “fatta in casa” di uno storico livello del gioco.

Grazie a GTA Online, JayzRebellion15 ha infatti dato vita al Tank Hangar, ricreandolo come fosse frutto di un vero e proprio remake del classico di Kojima.

Il risultato finale, come potete vedere voi stessi poco più in basso, non è affatto male.

Ovviamente, nel caso un vero remake fosse un giorno annunciato, ci auguriamo che la qualità media sia decisamente superiore rispetto a questo fanmade (comunque di buon livello, considerando la media).

Restando in tema, sembra proprio che inserire filmati storici in live action nel primissimo Metal Gear Solid sia stato sorprendentemente difficile per Kojima e il resto dello staff di programmatori.

Ma non solo: avete letto anche che il motivetto iniziale di MGS viene da un altro gioco e Kojima lo ha celebrato a modo suo?

Infine, per concludere, i fan di Solid Snake e soci si sono di recente dati appuntamento per stilare la classifica dei loro Metal Gear Solid preferiti.