Metal Gear Solid, tutta la trama in meno di due minuti, in un video davvero folle

Metal Gear Solid è un gioco amato da tutti i giocatori, tanto che molti fan continuano a omaggiarlo nei modi più disparati (e spesso anche piuttosto assurdi).

La saga di Snake (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) ha infatti lasciato il segno, sebbene il primo episodio ha un fascino speciale.

Dopo che nelle ultime settimane sono emersi vari dettagli inediti sul gioco, inclusi quelli della creazione di Shadow Moses coi LEGO, c’è sempre tempo per qualche creazione fuori di testa dei fan.

No, non parliamo di remake fatti in casa, bensì di un folle video musicale che riesce a riassumere per sommi capi tutta la storia del primo MGS.

L’utente ParametricPalta, Project Lead di Lemonchili Games e VFX Artist, ha infatti realizzato un filmato realmente esilarante, in cui racchiude in meno di due minuti tutta la trama e i personaggi dell’originale Metal Gear Solid.

La clip, realizzata con la grafica del gioco, mostra infatti Snake e Meryl attraversare le varie ambientazioni di gioco a passo di danza, rifacendosi in particolare al meme del Dr. Livesey.

Trovate il video poco sotto, nel tweet originale di ParametricPalta:

Will this thing be obliterated by Twitter compression? pic.twitter.com/1m3plEgS6d — Vee (@ParametricPalta) October 11, 2022

