Shadow Moses è cambiata molto nei Metal Gear Solid, ecco il confronto

Shadow Moses è un luogo fondamentale per i fan di Metal Gear Solid, perché rappresenta uno dei momenti più importanti della storia di Solid Snake.

Un luogo che molti hanno provato a riproporre in vari modi, anche con esperimenti abbastanza folli in realtà.

Nella speranza che, prima o poi, Shadow Moses possa prendere vita anche nell’atteso lungometraggio di Metal Gear Solid con protagonista Oscar Isaac. Che, al momento, è praticamente scomparso nel nulla.

Picture by Justin Wentz

Shadow Moses è stata il palcoscenico per alcuni dei momenti più esaltanti della saga di Metal Gear Solid, in più momenti.

La prima volta ovviamente nel 1998, epoca PlayStation, quando abbiamo visto per la prima volta la saga di Hideo Kojima in 3D.

Poi una mezza volta, per così dire, in Twin Snakes, il remake per Gamecube del titolo PlayStation datato 2004.

E poi nel gran finale, ovvero Metal Gear Solid 4, dove una nostalgica Shadow Moses ha fatto capolino in una sezione del gioco nel 2008.

E se con queste poche righe vi siete già sentiti vecchi, avete un bruscolino nell’occhio, e sentite una fortissima nostalgia dei bei tempi andati, il confronto creato da un utente su Reddit vi darà il colpo di grazia:

Eccola qui Shadow Moses nelle sue tre incarnazioni, in altrettanti episodi di Metal Gear Solid tra regolari e remake.

Un posto che, nella sorpresa più totale, deve la sua esistenza niente meno che ai LEGO. Così almeno ha rivelato Hideo Kojima di recente, in uno dei suoi flussi di coscienza.

E se volete una pillola di nostalgia flash, qualcuno ha provato (riuscendoci) a riassumere tutta la trama di Metal Gear Solid in due minuti, il tempo di un caffé.