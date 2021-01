In attesa delle patch di Cyberpunk 2077, rivenditori lo vendono a metà prezzo

Sappiamo bene che il lancio di Cyberpunk 2077 su console è stato tutt’altro che agile. La versione old-gen del gioco di ruolo di CD Projekt, infatti, ha sofferto da subito di importanti problematiche di performance, al punto che Sony ne ha sospeso la vendita su PlayStation Store – dove tutt’oggi il gioco non risulta disponibile.

Mentre una patch per far girare il gioco ottimizzato su PlayStation 5 e Xbox Series X non arriverà che tra diversi mesi, come visto nell’annuncio della casa polacca, siamo allora in attesa delle due patch maggiori di gennaio e di febbraio per vedere in che modo miglioreranno le performance del gioco, che soffre anche di qualche bug – che tuttavia non compromette affatto l’esperienza su PC, dove abbiamo recensito il titolo.

Uno screenshot in-game da Cyberpunk 2077 su PC

Nel frattempo, però, apprendiamo che negli Stati Uniti alcuni rivenditori hanno cominciato a vendere il gioco a metà prezzo, probabilmente proprio in virtù del fatto che i giocatori sappiano che, ora come ora, è tutt’altro che raccomandabile acquistarlo per PS4 e Xbox One (o, almeno, non sui modelli base). Amazon USA, ad esempio, sta vendendo il gioco a $30 anziché $60, con un taglio di ben il 50% sul costo di listino, a poco più di un mese dal lancio, avvenuto lo scorso 10 dicembre.

Sappiamo che Cyberpunk 2077, al di là delle polemiche, ha avuto un esordio davvero importante, in termini di numeri, al punto che CD Projekt li aveva subito resi noti anche davanti ai perplessi investitori – che sappiamo essersi mossi con una class action. La compagnia polacca, nei giorni scorsi, ha anche pubblicato un video ufficiale di scuse chiarendo il percorso che intende intraprendere per arginare i problemi tecnici del gioco; nel frattempo, il giornalista Jason Schreier ha pubblicato un nuovo report relativo all’andamento dei lavori, sottolineando che lo sviluppo sia iniziato solo nel 2016 e che fino all’ultimo la software house non fosse nemmeno sicura se rendere il gioco in prima o in terza persona.

Sotto questa livrea di problemi, tuttavia, rimane un universo di gioco nel quale perdersi per tante ore: in uno speciale dedicato, il nostro Domenico vi ha raccontato perché.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia dal 10 dicembre.