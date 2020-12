Cyberpunk 2077 ci dimostra che siamo una società senza speranza

Come scritto nella recensione di Cyberpunk 2077, “Night City è una città che ci mostra il terribile futuro verso cui ci stiamo dirigendo, con un vivido squarcio nel presente che sta sfumando via sotto i tremendi colpi dell’iniquità, della nequizia umana e della sete di potere posta al di sopra di ogni valore, di ogni necessità, di ogni altro essere umano“. E il peso di queste parole è servito per offrire una panoramica su ciò che il nuovo mondo creato da CD Projekt è in grado di mostrare.

Di Night City ho anche detto che “è fiera e ardimentosa espressione dei più sfrenati eccessi e delle nostre più squallide miserie“, e scavando a fondo, anche al di là di certe missioni, viene fuori tutto ciò che striscia nelle viscere della città che non dorme mai. Proprio al di sotto della superficie, Cyberpunk 2077 racconta di crimini atroci perpetrati attraverso la rete, di pratiche sessuali con nuovi livelli di feticismi, di atti sadici e crudeli, e delle derive peggiori della nostra società. Oggi, siamo qui per parlarvi di alcuni di questi aspetti, e di come stia per sfumare la differenza tra critica sociale e nuove realtà futuribili.

Cyberpunk 2077 e le Braindance illegali

Gran parte dei progressi tecnologici vengono raggiunti per un fine nobile: migliorare l’esistenza degli esseri umani, facilitarla, fare in modo che si possano abbattere delle barriere, introdurre nuove terapie e, più in generale, far cambiare in modo sensibilmente positivo la vita delle persone. In Cyberpunk 2077 avrete spesso a che fare con le Braindance, una sorta di realtà virtuale non processata dalla mente e creata per proporre e instillare false memorie al fine di dare sollievo a chi ne ha bisogno.

Lo scopo originario delle Braindance è stato (ed è) duplice: sono usate pesantemente nel campo della psicologia e fungono da terapia d’urto per curare quelli che nel gioco sono chiamati cyberpsicopatici; e alleviano le pene di chi vive in profonda povertà e tra il peggio dell’umanità, e anche di chi non riesce più a sfuggire da pesanti problemi come la dipendenza dalle droghe o chi si trova sull’orlo del suicidio.

Il motivo dell’utilizzo è presto detto: una Braindance dà la possibilità di sentirsi (tramite artifici resi possibili dall’avanzamento delle neuroscienze) nel mondo d’élite, tra le ricchezze, tra coloro che nella vita di tutti i giorni non potranno mai essere avvicinati, poiché sono delle figure irraggiungibili che governano il mondo dai loro palazzi corporativi. Le Braindance sono il nuovo oppio dei popoli, e ciascuna di esse è basata sulle registrazioni di sensazioni fisiche e ricordi altrui, vissute poi di seconda mano dall’utilizzatore.

Tra i poveri, le Braindance sono diventate una pericolosa forma di dipendenza, e come accade in tutte le peggiori derive tecnologiche, in breve tempo ne sono iniziate a circolare alcune illegali. Queste Braindance si trovano nel mercato nero, in quello che è a tutti gli effetti la controparte del nostro Deep Web. Hackerando delle centraline che trovate sparse per la città e in alcuni presidi, riuscirete ad accedere ad alcuni di questi annunci, rendendovi conto di come le Braindance, che a conti fatti sono delle versioni alternative dei video personali del nostro tempo, celino le pratiche peggiori che mente umana abbia mai potuto concepire.

Negli annunci del black market troverete proposte che prevedono video con mutilazioni, torture, operazioni chirurgiche effettuate senza anestesia e per il tempo più lungo possibile, depravazioni di ogni genere e proposte che lasciamo scoprire solo a voi, se avete la voglia di approfondire gli aspetti più grotteschi proposti in maniera un po’ più defilata.

Sottolineiamo, qualora ce ne fosse bisogno, che in Cyberpunk 2077 queste Braindance non potrete vederle. Non ci potrete giocare. Non potrete essere testimoni delle atrocità menzionate. Sono parte del tessuto della società malata che CD Projekt ha dipinto; e parte, naturalmente, della società in cui ci troviamo anche oggi, che non è poi così diversa da quella che popola Night City.

Droga, crimini e prostituzione: quando povertà e crisi dei valori annientano l’uomo

Night City si ispira alle più grandi megalopoli mondiali, con le loro enormi contraddizioni, i luoghi di lusso sfrenato a pochi chilometri dal totale sfacelo, le periferie che versano nel degrado e le strade popolate da qualunque tipo di persona, mentre le più tristi solitudini si avvicendano tra folle di totali estranei. Oltre alle missioni, alle attività extra, alle bizzarrie e alle richieste di personaggi che incontrerete, Night City merita di essere approfondita anche al di là di come il gioco vi indirizzerà per farvi progredire nell’avventura.

Prendetevi il vostro tempo per vedere ciò che avete attorno: ne uscirete con una nuova consapevolezza, rendendovi infine conto che Night City è una qualunque grande città in cui viviamo che viene proiettata con forza nel futuro.

Il lore è davvero molto corposo, e ci sono molte storie nascoste, segrete, pronte a essere lette, scoperte, approfondite e capite. Tanti file di testo si trovano esclusivamente negli appartamenti del personaggio che avete appena visitato, e ficcanasando in giro, leggendo vecchi diari e liberi sfoghi personali custoditi neanche troppo gelosamente, conoscerete qualcosa in più di chi magari vi ha solo offerto un incarico e si è congedato rapidamente.

Sono storie di dipendenza affettiva che portano all’autolesionismo emotivo e fisico, preoccupazioni economiche che mettono in discussione il senso dell’esistenza, necessità di stordirsi fino al collasso per non vivere con lucidità una vita di stenti e depressione, accorate richieste di attenzioni prima che sia davvero troppo tardi, richieste di aiuto mai recepite da nessuno, droghe come uniche e reali ragioni di vita.

Ma anche violenze, abusi, piani criminali organizzati da gang, manovre corporative atte ad annientare singole individualità e personalità scomode, vizietti sessuali con brivido del proibito e tante altre storie sommerse che sono disseminate a Night City, che è la cartina tornasole di una società che ha fallito in tutto, che sta marcendo nel profondo.

Una volta via dalle strade, dentro i night club di Cyberpunk 2077 noterete il modo brillante in cui è stato trattato il tema delle degradazione e della svendita dei corpi. Il sesso e la prostituzione occupano un segmento non trascurabile anche della storia principale e di diverse missioni principali facoltative (diamogli il giusto nome e chiamiamo secondarie solo le fetch quest). Alcuni comprimari ne sono direttamente coinvolti, altri ancora hanno dei contatti o delle liaison con altri personaggi di rilievo.

In uno di questi racconti testimonierete come le frustrazioni, gli obblighi fatti per necessità e la volontà di uscire fuori da quell’inferno siano prominenti, e anche di come facciano soffrire chi si ha intorno. Nel mondo di Cyberpunk 2077 le cosiddette “doll” hanno la peculiarità di disporre di alcuni innesti che creano e provocano piaceri inesplorati, che aprono la strada a nuove fissazioni per chi cerca alternative al classico sesso. E in questo ingigantimento delle attività sommerse, che risultano essere piuttosto remunerative in un mondo che vede il denaro pendere solo da una parte della bilancia (ossia quella delle corporazioni), la prostituzione è diventato un business per aziende che dello sfruttamento e dell’assenza di qualsivoglia diritto umano hanno fatto la loro ragion d’essere.

In Cyberpunk 2077 vi capiterà di vedere personalità ambigue, donne e uomini che dai vicoli sudici richiamano la vostra attenzione per offrirvi i loro osceni servigi; ma anche teppisti che picchiano persone indifese, atti di bullismo, personaggi stralunati e quasi nessuno che vi farà guadagnare fiducia nel genere umano. A nessuno importa nulla di cosa accade davanti a vostri occhi, e il ruolo del giocatore è in qualche modo quello di invertire questa tendenza, di intervenire, come se fosse l’unico uomo rimasto tra lobotomizzati senz’anima, anche se purtroppo non potrà mai bastare.

E non basterà nemmeno questo breve articolo, per farvi capire davvero a fondo cosa vi perdereste se doveste fare il madornale errore di vedere Cyberpunk 2077 come un gioco “da finire”, “da completare” come tutti gli altri. Parlandovene a cuore aperto, ma senza andare troppo oltre nel raccontare certi contenuti, abbiamo solo scalfito la superficie di ciò che è Night City. Adesso sta a voi approfondirla, scoprire le sue forme, i suoi deliri e tutto ciò che forse, in un futuro molto più vicino di quanto possa sembrare, sarà l’ennesima reproba consuetudine a cui nostro malgrado ci abitueremo.

In conclusione

Sfaccettata, multiforme, pericolosa, terribile, opulenta e oscena, Night City è come una delle grandi città del futuro che racconta per filo e per segno la direzione sbagliata verso cui l’intera società moderna si sta dirigendo. I racconti più nascosti, quelli segreti e quelli da far emergere con calma si appaiono a quelli facenti parte di una storia grandiosa; ma quando vi renderete conto di certi parallelismi col mondo moderno, guarderete finalmente Cyberpunk 2077 con occhi diversi e molto, molto spaventati. Che futuro ci aspetta?