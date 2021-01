Cyberpunk 2077, ecco quando arriva la patch next-gen

In attesa delle due patch per console old-gen, CD Projekt ha appena svelato che l’aggiornamento next-gen per Cyberpunk 2077 arriverà nella seconda metà del 2021.

Il team di sviluppo ha infatti rilasciato un breve comunicato ufficiale accompagnato da un video attraverso il sito ufficiale della compagnia, nel quale specificano la roadmap dei contenuti per il gioco uscito lo scorso dicembre (tra mille problemi, inclusa la rimozione dagli store PlayStation e Xbox e le varie class action ai danni della casa di sviluppo polacca).

«Ci impegniamo a correggere bug e arresti anomali e continueremo a lavorare e migliorare il gioco tramite aggiornamenti futuri per assicurarci che tu ti stia godendo il gioco indipendentemente dalla piattaforma», recita il testo pubblicato da CD Projekt.

E ancora, «Useremo questo spazio per informarti sui progressi compiuti nell’ulteriore sviluppo di Cyberpunk 2077, comprese informazioni su aggiornamenti e miglioramenti, DLC gratuiti e altro ancora.»

Poco sotto, l’infografica che mostra che le due patch sono in arrivo, la prima delle quali entro dieci giorni da oggi, 13 gennaio (mentre la seconda nelle prossime settimane). Per quanto riguarda i DLC, se ne parlerà solo successivamente, ossia dopo che le patch saranno state pubblicate (altre novità saranno rese note solo nel corso delle prossime settimane).

Sotto l’immagine trovate un video di accompagnamento con il co-fondatore Marcin Iwiński che conferma quanto scritto poco sopra:

Cyberpunk 2077 è disponibile dallo scorso 10 dicembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.