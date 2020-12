Quanto ha venduto Cyberpunk 2077? Parecchio, stando ai primi dati

Cyberpunk 2077 è disponibile dallo scorso 10 dicembre di quest’anno sia su console di vecchia generazione – ossia PS4 e Xbox One – che su PC e Google Stadia.

Nonostante il clamore pre-lancio, il titolo CD Projekt RED è ancora nel mezzo di una polemica legata ai bug della versione old-gen (che gli sono costati la rimozione dagli store PlayStation e Xbox) e i successivi rimborsi.

Nonostante il gioco sia stato quindi funestato da problemi piuttosto gravi, sembra che le vendite generali siano state in ogni caso decisamente soddisfacenti.

L’analista ed esperto di mercato Daniel Ahmad ha infatti riportato via Twitter che le vendite complessive di Cyberpunk 2077 – relative quindi sia all’edizione fisica che quella digitale – hanno raggiunto le 13 milioni di unità.

CD Projekt Red says that it has sold 13 million copies of Cyberpunk through digital and physical distribution channels as of December 20.

This number factors in refunds processed by this point at both retail / digital.

The game had 8m pre-orders prior to launch. pic.twitter.com/ZIg4j9nDeB

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 22, 2020