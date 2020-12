Cyberpunk 2077, ora è ufficiale: parte class action degli investitori contro CD Projekt

Dopo le ipotesi e le voci dei giorni scorsi, è arrivata l’ufficialità: uno studio legale ha depositato i documenti per il via alla class action contro CD Projekt per Cyberpunk 2077, legata ovviamente alle condizioni del gioco nell’edizione su console base, mai mostrata prima del lancio.

A dare il via alla procedura è stato lo studio legale Rosen Law Firm, che ha sede a New York e che ha depositato i documenti lo scorso giovedì presso la California. I legali stanno agendo in rappresentanza degli investitori che avevano investito (ovviamente) i loro soldi su CD Projekt in virtù di Cyberpunk 2077 tra il 16 gennaio e il 17 dicembre scorsi.

Secondo l’azione legale, la colpa di CD Projekt sarebbe stata quella di aver concesso dichiarazioni mendaci circa il suo progetto, “sviando” circa le reali condizioni del gioco su console. Come segnalato da Polygon, nei documenti della causa si legge che la class action punta il dito contro le dichiarazioni di CD Projekt che, a gennaio 2020, affermò che il gioco fosse completo e giocabile, nonostante i rinvii che lo hanno poi portato a uscire alla fine dell’anno.

Tuttavia, si parla anche delle dichiarazioni di Adam Kicinski, CEO della compagnia, durante un incontro con gli investitori, dove rimbalzò le preoccupazioni circa Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One affermando che non c’erano problemi di nessun tipo e che era necessaria solo un po’ di ottimizzazione, secondo quanto riferiscono gli avvocati.

Cyberpunk 2077 su PC

Non ci è dato sapere a quanto ammonti il risarcimento a cui punta la class action, ma vedremo come la vicenda proseguirà nelle sedi legali — dove si è spostata. Nel frattempo, CD Projekt sta continuando ad aggiornare Cyberpunk 2077, arrivato alla versione 1.06, in attesa delle due patch maggiori di gennaio e febbraio. Queste ultime dovrebbero essere quelle volte anche a garantire il ritorno su PlayStation Store, da dove il gioco di ruolo è stato rimosso qualche giorno fa, dopo il boom di richieste di rimborsi e l’intervento di Sony sulla questione.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, Stadia (piattaforme su cui, seppur con bug qua e là, risulta assolutamente godibile e giocabile), PS4 e Xbox One (console su cui ha invece i maggiori problemi). Potete anche giocarci in retrocompatibilità su PS5, Xbox Series X e Xbox Series S, ma non si tratta dell’edizione next-gen del gioco, attesa solo per il prossimo anno e gratis per chi avrà la sua copia su console di vecchia generazione.